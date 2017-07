Troense, Danimarca- Dopo il nulla di fatto di ieri per troppo vento, si è disputata oggi la seconda prova del Mondiale Star in Danimarca, ancora con vento sostenuto. La vittoria è andata al giovane finnista argentino Facundo Olezza insieme a Juan Pablo Enghgelard. Olezza, che si allena alla Dinghy Academy di Valencia e ha vinto due prove nei Finn a Rio 2016 terminando nono la sua prima Olimpiade, si è portato anche al secondo posto della classifica (5-1). In testa i tedeschi Schmidt-Sradnick (3-2). Terza posizione per i norvegesi Melleby-Revkin (4-3).

Diego Negri e Sergio Lambertenghi (8-8) sono in nona posizione. Benamati-Ambrosini (9-16) sono 13esimi. Seguono: 33.Nazzaro-Rocca; 35.Falciola-Paloschi. 70 equipaggi iscritti.