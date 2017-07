Los Angeles, USA- Ultimi giorni di preparazione per Maserati di Giovanni Soldini in vista della partecipaziopne alla Transpac, classica regata di 2225 miglia da Los Angeles a Honolulu, Hawaii. La classe dei multiscafi prenderà il via il 6 luglio.

In attesa dell’arrivo del Nacra 17 Foil, l’azzurro Vittorio Bissaro torna a bordo di Maserati insieme a Soldini e ad altri cinque velisti: oltre agli spagnoli Carlos Hernandez e Oliver Herrera, ci saranno gli italiani Guido Broggi, Francesco Malingri, a cui si aggiunge John Elkann, che torna a bordo di Maserati Multi70.

«In una regata dura come la Transpac è necessario un equipaggio molto preparato per condurre una barca come la nostra», spiega Soldini. «Sono sicuro di avere le persone giuste al mio fianco e venderemo come sempre cara la pelle».

Guido Broggi è al fianco di Soldini dal 1998, sia come responsabile della barca sia come membro dell’equipaggio in quasi tutte le regate a cui ha partecipato il velista milanese. Esperto in attrezzature di barche dalle alte prestazioni, come boat captain di Maserati Multi70 si occupa del funzionamento dei complessi sistemi del trimarano.

Dopo aver fatto parte dell’equipaggio di Maserati Multi70 durante la RORC 600 di quest’anno, Vittorio Bissaro torna a bordo del trimarano per la Transpac. Bissaro, che ha al suo attivo numerosi titoli nazionali ed europei, ha conquistato il quinto posto ai Giochi Olimpici di Rio 2016 con il catamarano Nacra 17. La laurea in Ingegneria Aerospaziale gli offre una prospettiva unica per ottenere le massime prestazioni dagli hydrofoil e dall’imponente piano vele di Maserati Multi70.

Gli spagnoli Oliver Herrera e Carlos Hernandez sono entrambi velisti molto conosciuti e richiesti nel circuito della vela professionista. Herrera, già prodiere a bordo di Maserati VOR70, ricopre lo stesso ruolo anche sul trimarano Maserati Multi70.

Hernandez ha regatato con Soldini su Maserati VOR70 e ha fatto parte dell’equipaggio spagnolo di MAPFRE durante la Volvo Ocean Race 2014-2015.

Francesco Malingri è il media man del team. Ha al suo attivo due giri del mondo – il primo fatto a 13 anni in famiglia – e ha preso parte a importanti regate nel Mediterraneo.

A bordo di Maserati Multi70 ci sarà anche l’imprenditore e velista John Elkann, presidente di Fiat Chrysler Automobiles, l’azienda di cui fa parte Maserati. A partire dal 2009 Elkann ha navigato a lungo con Soldini: è stato a bordo di Maserati VOR70 durante il tentativo di record da Miami a New York nel 2012, durante la Transpac Race del 2013 e la RORC Caribbean 600 Race del 2015.

Nella classe dei multiscafi in cui regata Maserati sono iscritti anche il rivale di sempre Phaedo 3, un Orma 60, un Gunboat 62 e il 60 piedi australiano LoeReal. Le classi monoscafo sono partite ieri 3 luglio.