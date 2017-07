Rosignano Solvay- Al via nel Porto turistico di Rosignano, Marina Cala de’ Medici, la seconda serie della rassegna di cortometraggi “Cinemadamare”, organizzata dall’Ass.ne Sinergy tra terra e mare in collaborazione con Fedic e con Marina Cala de’ Medici. Lo spettacolo si terrà, come di consueto, nella piazza del Borgo. Padroni di casa la giornalista Maria Antonietta Schiavina, curatrice della prima serie e il vignettista, autore e regista Andrea Camerini. In cartellone corti d’autore, sempre a tema sociale, che faranno da ingresso a una carrellata di comicità con ospiti del calibro di Paola Pasqui, Marco Conte, Gianna Martorella con i ragazzi dell’Accademia Le Muse, Massimiliano Galligani, Francesca Manzini e un istrionico ospite d’onore come il comico trasformista Dario Ballantini.

Aprirà la rassegna, il 6 luglio alle ore 21, AGLIEN, l’esilarante parodia del film di Ridley Scott, soggetto e regia di Andrea Camerini, poliedrico autore del personaggio del Troio sul Vernacoliere, nonché collaboratore di Striscia la notizia e ideatore ma anche produttore di Grezzo film, che aiutandosi con un divertente back stage spiegherà al pubblico anche le fasi della lavorazione.

A seguire, il 13 luglio, LETTERA A MIA FIGLIA con Leo Gullotta che introdurrà in un video di saluto il suo emozionante racconto sull’Alzheimer. Ospiti della serata i comici livornesi Marco Conte e Pola Pasqui.

Il 20 luglio sarà la volta di UNA BELLISSIMA BUGIA, la distrofia muscolare raccontata dal giovane regista grossetano Lorenzo Santoni. Ospite d’onore della serata un scoppiettante Dario Ballantini che intratterrà il pubblico con le sue famose gag.

Il 27 luglio si proietterà IL COLLOQUIO, corto sulla ricerca del posto di lavoro, interprete l’attrice Ambra Angiolini. Ospiti della serata l’imitatrice e conduttrice Gianna Martorella con i ragazzi dell’Accademia Le Muse da lei diretta, che intratterranno il pubblico con un video parodia di Occidentali’s Karma e alcuni momenti musicali.

E, per finire, il 3 agosto, si proietterà IL COMPLEANNO DI ALICE, corto sul bullismo prodotto dall’attrice Maria Grazia Cucinotta. Ospiti della serata l’attore Massimiliano Galligani e l’imitatrice Francesca Manzini.