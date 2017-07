Carasco– North Sails lancia la nuova promozione per il ritiro di vecchie vele e la fornitura di nuove. La speciale promozione del 20 per cento di sconto per acquisti a luglio e agosto a seguito smaltimento di una vecchia vela.

North Sails, piu di 60 anni di esperienza nella costruzione di vele, una rete vendita ed assistenza, presente a livello globale. Altissimo livello di tecnologia ed esperienza in sail design, i materiale più avanzati del mercato, il tutto garantito da 1 anno di copertura “Free sail repair”. Approfitta della speciale promozione “ritiriamo il tuo usato” chiama ora il tuo loft North Sails più vicino.

La promozione in oggetto si applica solo su vele da bolina con una lunghezza di inferitura non superiore a 22 mt, e a vele per andature portanti con lunghezza inferitura non superiore a 27 metri. La promozione NON include One Design. Periodo di validità per ordini confermati nel periodo compreso tra 1 luglio ed il 31 agosto 2017. Termini di consegna soggetti alla disponibilità del loft di produzione. Acconto 50% richiesto. Consegna entro e non oltre 31 dicembre 2017.