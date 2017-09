Balatonfured, Ungheria- Bel risultato per Federico Colaninno alla Silver Cup, il Mondiale Under 23 della classe olimpica Finn che si è concluso domenica sul lago Balaton. Il diciottenne timoniere dello YC Gaeta ha vinto il titolo Under 19, piazzandosi 12esimo assoluto tra i 45 timonieri iscritti.

La Silver Cup è andata a sorpresa al finlandese Oskari Muhonen, che ha preceduto l’argentino Facundo Olezza e l’irlandese Fionn Lyden, questi ultimi entrambi atleti della Dinghy Academy di Luca Devoti a Valencia.

Solo sei le prove disputate, per il consueto alternarsi di condizioni difficili sul Balaton. Il 4 settembgre sempre il Balaton ospiterà la mitica Finn Gold Cup, il Mondiale assoluto a cui sono iscritti quest’anno ben 128 timonieri. Per l’Italia regateranno Alessio Spadoni, Filippo Baldassari, Enrico Voltolini, Matteo Savio e Federico Colaninno. Coach Giorgio Poggi.