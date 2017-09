Crotone– Si sono conclusi con un’altra splendida giornata di vela i Campionati Nazionali Giovanili singoli di Crotone, manifestazione che ha fatto registrare un notevole successo di partecipazione e organizzativo, con l’aiuto dell’entusiasmo e della passione di centinaia di ragazzi provenienti da tutti i circoli italiani e dei loro accompagnatori e dirigenti. Quattro giorni che hanno presentato condizioni diverse, sempre di grande livello, che hanno permesso ai quasi 600 giovani velisti di divertirsi in acqua spinti dalla passione per lo sport e da un po’ di sana competizione, qui infatti si correva per la conquista del titolo di Campione Nazionale Giovanile in singolo, ognuno per la propria classe.

Anche oggi si sono svolte le prove previste su ogni campo di regata da nord a sud, dai Kiteboard, agli Optimist, Laser 4.7 e Laser Radial, passando per gli O’Pen Bic e gli RS:X Youth e Techno 293: vento che da leggero si è intensificato per la gioia di tutti i presenti all’evento organizzato dalla Federazione Italiana Vela ed ospitato dal Club Velico Crotone.

Optimist

Due belle prove anche oggi incoronano Campione Nazionale colui che è stato in testa dall’inizio della manifestazione, e che non molto tempo fa ha già vinto il titolo iridato, Marco Gradoni (Tognazzi Marine Village), argento per Marco Genna (SC Marsala) che in quattro giorni non ha mai mollato, il bronzo va a Andrea Valentino Marotta (CN Gela). Per le ragazze prima è Giulia Sepe (CV Roma), quarta in generale, seconda Claudia Quaranta (Circolo della Vela Bari) e terza Beatrice Sposato (Club Velico Crotone).

Laser 4.7

Due prove oggi per i Laseristi del 4.7, che nulla hanno potuto fare per arrestare lo stato di forma in cui si trovava in questi giorni Cesare Barabino (YC Olbia), anche oggi, tre vittorie ed un secondo posto, che diventa Campione Nazionale. Dietro di lui Niccolò Nordera (RYCC Savoia). Prima delle ragazze Maria Giulia Cicchinè (CV Portocivitanova), seconda Giorgia Cingolani (Circolo Vela Torbole) e terza Alessia Palanti (Fraglia Vela Malcesine).

Laser Radial

Giornata intensa anche sul campo dei Laser Radial, ben due prove oggi che consegnano il titolo a Guido Gallinaro (FV Riva) che scarta un secondo posto, gli altri sono tutti primi. Secondo posto per Lorenzo Masetti (YC Como) e terzo per Rodolfo Silvestrini (LNI Porto San Giorgio). La prima ragazza è Federica Cattarozzi (CV Torbole), dodicesima overall, seconda Matilda Zoy Talluri (Circolo Nautico Livorno) e terza Chiara Benini Floriani (Fraglia Vela Riva).

O’Pen Bic

Giorgio Bona (CV Arco) potrà vantare in futuro di essere stato il primo Campione Nazionale Giovanile della classe O’Pen Bic, argento a Davide Mulas (LNI Sulcis) e bronzo per Filippo Gaiotto (CV Torbole). La prima Campionessa Nazionale O’Pen Bic è Federica Benvenuti Gostoli della Lega Navale Italiana di Ancona, seconda Sofia Cristé (Circolo Vela Arco) e terza Ludovica Cui (LNI Sulcis).

RS:X Youth

Un’unica prova oggi sul campo degli RS:X, per un totale di dieci in quattro giorni, Luca Di Tomassi (LNI Civitavecchia) è Campione Nazionale Under19 della tavola Olimpica con degli incredibili parziali. A Nicolò Renna (Circolo Surf Torbole) va l’argento e a Daniele Gallo (LNI Civitavecchia) il bronzo. La Campionessa Nazionale è invece Giorgia Speciale (SEF Stamura) che risale al nono posto overall con un bel terzo posto odierno, seconda Enrica Schirru (Windsurfing Club Cagliari), terza Lerisen Di Leo (LNI Ostia).

Techno 293

Il Campione Nazionale Under17 della classe Techno 293 è Nicolò Gatti (Circolo Surf Torbole) che chiude in bellezza con altri due primi di giornata, argento per Riccardo Onali (Windsurfing Club Cagliari) e bronzo ad Alessandro Verona (Windsurfing Club Cagliari). La prima ragazza è Marta Monge (CN Loano), settima in generale, seconda Erika Nieddu (Windsurfing Club Cagliari) e terza Aurora De Felice (LNI Ostia).

Alessandro Josè Tomasi (LNI Riva del Garda) si guadagna invece il titolo di Campione Nazionale Techno 293 Under15, argento per Alessandro Giangrande (CC Roggero di Lauria) e bronzo a Giorgio Falqui Cao (Windsurfing Club Cagliari). La Campionessa Under15 è Matilde Fassio (Circolo Nautico Loano), seconda Lavinia De Felici (LNI Ostia), terza Mina Claudia Parolari (Fraglia Vela Malcesine).

Vince il Campionato Nazionale nei giovanissimi Under13 Alessandro Graciotti (SEF Stamura), secondo posto per Jacopo Gavioli (Circolo Surf Torbole) e terzo a Davide Enrico (CN Loano); la prima ragazza è Lucia Napoli (Windsurfing Club Cagliari), quinta overall, seconda Sophie Nevierov (Windsurfing Marina Julia), terza Sara Costantino (Club Canottieri Roggero di Lauria).

Kiteboard

Dopo otto prove in quattro giorni, il primo Campione Nazionale Giovanile della classe Kiteboard è il rappresentante locale Francesco Clausi (CV Crotone), medaglia d’argento a Lorenzo Boschetti (CN Cesenatico) e bronzo a Dante Romeo Marrero (CV Hang Loose). La prima Campionessa Nazionale Giovanile di disciplina è Sofia Tomasoni (Circolo Vela Hang Loose), seconda Irene Tari (CV Porto Civitanova), terza Chiara Adobati (Società Canottieri Garda Salò).

Francesco Ettorre, Presidente Federazione Italiana Vela

“Siamo nella giornata conclusiva di una settimana dura in tutti i sensi dal punto di vista delle condizioni meteo, anche oggi i ragazzi hanno affrontato un vento intenso. La manifestazione è cresciuta davvero tantissimo, i ragazzi hanno dato il meglio in tutte le classi, da questa manifestazione usciamo con la conferma che il nostro mondo giovanile è assolutamente in crescita, nei numeri e nella qualità. I numeri arrivano dalle classi che sono tutte in crescita, e la qualità dai numerosi risultati a livello internazionale che abbiamo ottenuto negli ultimi mesi. In questa edizione dei Campionati Nazionali Giovanili abbiamo visto l’ingresso di due nuovi classi, l’O’Pen Bic e i Kiteboard, due ingressi importanti che speriamo segnino una nuova partenza”.

Francesco Verri, Presidente Club Velico Crotone

“Siamo soddisfatti, perché Crotone si riconferma essere una città che può ospitare regate importanti e può farlo alla grande. Abbiamo completato il programma in tutte le classi, merito delle condizioni meteorologiche straordinarie, delle scelte della Federazione Italiana Vela e di un’organizzazione che ha retto e che ha guadagnato la soddisfazione di tutti gli atleti e di tutte le squadre. Abbiamo lavorato duro per questo insieme alla FIV e sembra che siamo riusciti ad ottenere un risultato importante. E ci auguriamo di poter ospitare altre manifestazioni altrettanto importanti”.