San Vincenzo- Gran finale di stagione per il Dinghy 12’ che chiude in bellezza a San Vincenzo il XVI Trofeo del Dinghy 12’ Classico, mentre allo Yacht Club Gaeta fervono i preparativi per l’82° Campionato Italiano ospitato presso la Base Nautica Flavio Gioia in programma dal 6 al 10 settembre, per il quale gli iscritti hanno già superato quota 80.

E’ stato l’ultimo weekend di agosto a sancire la conclusione del Trofeo del Dinghy 12’ Classico, con una tappa caratterizzata da vento leggero che ha visto la presenza di 25 dinghy, compresi 2 olandesi e 2 svizzeri, in cui sono state portate a termine cinque prove.

Fabio Mangione ha vinto, seguito da Stefano Puzzarini e Toni Anghileri, che rinnoveranno subito la sfida sia al Campionato Italiano di Gaeta, in cui verrà assegnato anche il titolo di Campione Italiano Dinghy 12’ Classico, andato lo scorso anno a Toni Anghileri, che a Montecarlo alla Monaco Classic Week dal 15 al 17 settembre, dove per la terza edizione consecutiva anche i Dinghy 12’ di tutte le tipologie – interamente di legno, di vetroresina e legno e di sola vetroresina – faranno bella mostra di sé tra le regine del mare d’epoca e classiche

Impeccabile l’organizzazione del Circolo Nautico San Vincenzo, sia in mare sia a terra, grazie anche all’impegno ed entusiasmo dei padroni di casa Marcello Corsi e Uberto Capannoli, che per render l’accoglienza perfetta hanno sacrificato la propria veste di dinghisti concorrenti, rinunciando a regatare.

La classifica generale del XVI Trofeo del Dinghy 12’ Classico sarà pubblicata sul sito www.dinghy12classico.it. La premiazione si svolgerà in occasione del Dinghy Day.