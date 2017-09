Balatonfoldvar, Ungheria- Prime due prove oggi alla Finn Gold Cup sul Lago Balaton. Vento medio per i 113 timonieri effettivamente partiti. La prima prova è andata all’inglese Ed Wright davanti al francese Lobert e all’ungherese Berecz, con il nostro Enrico Voltolini autore di un bel nono.

La seconda prova è stata vinta dal croato Nenad Bugarin che ha preceduto l’argentino Facundo Olezza e l’estone Harpak.

In classifica generale dopo due prove è in testa Bugarin (4-1) davanti a Zsombor Berecz (3-6) e al polacco Piotr Kula (7-7). I nostri tre timonieri in regata (hanno rinunciato i giovani Colaninno e Savio) sono al momento: 22.Voltolini (9-44); 23.Baldassari (24-29); 34.Spadoni (48-25).

Domani in programma altre due prove.

https://docs.wixstatic.com/ugd/c1d745_04a2c87795e042fdba94d9fc2ea31814.pdf