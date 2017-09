Riva del Garda- Il Melges 20 parla sempre più russo. Si è conclusa ieri sul campo di regata della Fraglia Vela Riva la prima edizione della Melges 20 World League European Division 2017.

Il successo va a RUSSIAN BOGATYRS di Igor Rytov (con lui Konstantin Besputin e Anton Sergeev) che conferma una volta di più di essere il team più forte in circolazione in questa stagione sui campi di regata internazionali della flotta Melges 20.

Rytov vince senza discussioni sia la quinta e ultima tappa del circuito continentale Melges World League, sia il titolo di Campione della stessa European Division.

Con questo risultato RUSSIAN BOGATYRS consolida anche la propria leadership nella ranking mondiale Melges 20 World League, puntando ora nell’impresa di provare a collezionare tutti i titoli a disposizione della stagione Melges 20.

Il circuito 2017 vede la Russia occupare anche il secondo gradino del podio con NIKA di Vladimir Prosikhin. MASCALZONE LATINO Jr. di Achille Onorato si aggiudica il terzo posto finale dopo una sfida protrattasi nell’arco di cinque tappe (Portovenere, Marina di Scarlino, Zara, Sebenico e Riva del Garda).

La tappa di Riva del Garda (valida anche quale Russian Open) vede sul podio al secondo posto il veterano FREMITO D’ARJA di Dario Levi, mentre MASCALZONE LATINO Jr. di Achille Onorato sale sul terzo gradino.

I colori italiani svettano invece nella classifica corinthian dell’evento di Riva del Garda con il nome del team EVINRUDE di Emanuele Savoini. EVINRUDE si aggiudica anche la Melges 20 World League European Division precedendo FANTASTICHINA dell’olandese Wilma Homann e lo svedese INTERMEZZO di Johannes Lind Widestam.

Igor Rytov – “Siamo molto soddisfatti del risultato e di come abbiamo regatato su questo campo di regata, dove quest’oggi ci siamo anche complicati un po’ la vita da soli con una pessima quinta prova. Risultato che siamo riusciti a cancellare grazie al successo nell’ultima regata e allo scarto che ci ha permesso di tornare in vetta. Ora guardiamo all’obiettivo più importante della nostra stagione per il quale abbiamo lavorato duramente fino a questo momento regatando e allenandoci sia in Europa che negli Stati Uniti, ossia il Campionato del Mondo”.

Il prossimo appuntamento Melges World League (il tredicesimo del circuito internazionale composto da 16 eventi suddivisi tra Europa, Asia e Nord America) è l’atteso Melges 20 World Championship 2017 sul leggendario campo di regata di Newport, in programma dal 3 al 7 ottobre.

Classifica generale finale Melges 20 World League European Division 2017 dopo 5 tappe:

RUS 296 RUSSIAN BOGATYRS – Igor Rytov: pt. 90

RUS 261 NIKA – Vladimir Prosikhin: pt. 83

ITA 23 MASCALZONE LATINO Jr. – Achille Onorato: pt. 82

RUS 2 PIROGOVO – Alexander Ezhkhov: pt. 73

POL 264 MAG TINY – Krzysztof Krempec: pt. 62

Seguono 53 equipaggi

Classifica generale quinta tappa Melges 20 World Leaugue 2017

RUS 296 RUSSIAN BOGATYRS – Igor Rytov (2,1,3,24,1,1): pt. 8

ITA 050 FREMITO D’ARJA – Dario Levi (15,3,2,3,7,10): pt. 25

ITA 23 MASCALZONE LATINO Jr. – Achille Onorato (5,4,9,5,5,14): pt. 28

ITA 270 MAOLCA – Manfredi Vianini Tolomei (17,8,6,1,13,6): pt. 34

RUS 199 – Leonid Altukhov (3,11,5,9,10,8): pt. 35

Seguono 24 equipaggi

La Melges World League conta sul supporto di Helly Hansen, Toremar, Garmin Marine, Lavazza, North Sails, Norda, Barracuda Communication.