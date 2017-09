Genova– La 57° edizione del Salone Nautico, organizzata a Genova dal 21 al 26 settembre prossimi da UCINA Confindustria Nautica, è stata presentata questa mattina a Palazzo Tursi alla presenza del Sindaco di Genova, Marco Bucci, del Presidente di UCINA Confindustria Nautica, Carla Demaria, del Presidente di Camera di Commercio, Paolo Odone e del Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.

Il Sindaco di Genova, Marco Bucci, ha dichiarato ad apertura della conferenza stampa ”Per noi di Genova il Salone Nautico è sempre stata la manifestazione più bella dell’anno. Noi vogliamo che che chi viene al Salone abbia anche l’opportunità di vedere una bella città. La ricca offerta di eventi in città vuole dire che Genova ama il Salone Nautico. Il vento è cambiato, il Salone è un’occasione per far conoscere la città all’esterno e crescere tutti insieme”.

In occasione della 57° edizione del Salone, grazie al programma di Genovainblu, il fuori salone tutto genovese, la città si animerà con aperture straordinarie ed eventi dedicati. Tra le tante iniziative, “Musei a 1 euro”, l’anteprima dei Rolli Days e le Giornate Europee del Patrimonio che apriranno le porte delle più sontuose dimore storiche genovesi, mentre il teatro Carlo Felice proporrà uno spettacolo dedicato a Paolo Villaggio e un concerto per violino del Maestro Spivakov.

Il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti ha proseguito sottolineando come sia “cresciuta immensamente la fiducia per il futuro della città e della nautica. Sarà un Salone di svolta per Genova che vuol essere capitale del Mediterraneo. Vogliamo che intorno al Salone Nautico si crei un modello di sviluppo economico che viva tutto l’anno”.

Paolo Odone, Presidente di Camera di Commercio di Genova ha quindi dichiarato: “L’entusiasmo delle istituzione fa ben sperare. Sarà il Salone della ripartenza.”

Il Presidente di UCINA Confindustria Nautica, Carla Demaria, ha dato il via alla presentazione ufficiale sottolineando la novità vera della prossima edizione del Nautico: la sinergia con le Istituzioni: “Le autorità locali hanno riconosciuto il valore di UCINA come organizzatore del Salone. Questo è il Salone di Confindustria sul quale UCINA lavora tutto l’anno per offrire uno strumento non solo ai soci ma a tutte le aziende del settore. Stiamo vivendo un momento diverso e positivo rispetto agli anni passati e questo anche grazie al mercato la cui ripresa è solida”.

Carla Demaria ha quindi dato la parola all’arch. Paolo Brescia, autore, insieme al team dello studio OBR, del progetto “La Piazza del Vento”, nato da una ispirazione di Renzo Piano, come contributo ideale al 57° Salone Nautico e alla città di Genova.

“L’intervento, fortemente voluto da Ucina Confindustria Nautica con il supporto delle istituzioni – ha spiegato l’arch. Paolo Brescia -, rappresenta la legacy del Salone alla città: un’installazione nata per un evento temporaneo che diventa un’opera permanente, capace di creare uno spazio pubblico in cui celebrare il rito dell’urbanità sul mare, sancendo in questo modo il legame indissolubile tra il Salone Nautico e Genova”.

L’installazione, che i visitatori del Salone Nautico potranno ammirare dal 21 settembre, sarà composta da 57 alberi in legno a rappresentare le edizioni del Salone.

La Presidente Demaria ha proseguito il suo intervento sottolineando il grande lavoro di UCINA Confindustria Nautica per la realizzazione della prossima edizione del Salone Nautico i cui numeri confermano senza tema di smentita l’importanza della manifestazione: Gli espositori saranno l’8% in più rispetto allo scorso anno, aumentano del 10% quelli provenienti dall’estero. Le imbarcazioni esposte saranno +8 % e 80 le unità in più esposte in acqua. Motivo di grande soddisfazione, il ritorno o l’esordio di 70 brand”.

Il Direttore Commerciale del Salone Nautico, Alessandro Campagna, ha ripercorso le principali novità e caratteristiche della 57° edizione del Salone Nautico di Genova. Importanti i numeri che testimoniano dell’entusiasmo e dinamismo del mercato: la vela registra un +3,5%, gli entrobordo un +14% e le imbarcazioni pneumatiche – di cui l’Italia è primo produttore al mondo – un +9%. Rilevante anche l’aumento nel settore degli accessori e componenti che quest’anno saranno l’11,8% in più rispetto al 2016.

“Devo ringraziare – ha continuato Campagna – tutti i partner che saranno accanto a noi in questa 57° edizione del Salone Nautico. Ad iniziare da Honda, auto ufficiale della manifestazione, per proseguire con Banca Carige, DHL, Fastweb, Capoferri, Isdin, Subito, Vision Ottica e i partner tecnici Eataly, Compagnia dei Caraibi, Go Pro, GiPlanet”.

Grande l’attenzione per lo sport che caratterizzerà tutte le sei giornate di manifestazione. A tal proposito, il Salone rinsalda la sua veste Experience con un format dedicato al mondo degli sport nautici, di grande interesse per gli appassionati del mare.

Tra gli eventi che saranno presentati al Salone, la Millevele organizzata dallo Yacht Club Italiano, le regate dei catamarani volanti M32, la Barcolana di Trieste, gli incontri con i protagonisti dell’America’s Cup e delle imprese oceaniche, la premiazione della Barca dell’Anno.

UCINA e il Salone Nautico hanno scelto, inoltre, di farsi sostenitori e partner, di alcune iniziative per il sociale tra cui l’evento Underwater realizzato dal WWF, la partenza di Adriatica dal Salone per supportare la Sindrome di Williams, e One Ocean Forum, l’evento dedicato alla sostenibilità dell’ambiente marino voluto e promosso dallo Yacht Club Costa Smeralda. Si rinnova, inoltre, il sostegno del Salone alla Fondazione Giannina Gaslini.

