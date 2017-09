Balatonfoldvar, Ungheria- Altre due prove oggi, con vento intorno ai dieci nodi, per la Finn Gold Cup sul Balaton. Terzo leader in tre giorni, il che testimonia l’equilibrio che regna nella flotta. In testa ai 113 timonieri questa sera è lo svedese Max Salminen, oro olimpico come prodiere di Freddy Loof in Star a Weymouth 2012. Salminen ha ottenuto un 6-6 che lo pone al comando dell’imponente flotta, davanti all’inglese Ed Wright (4-5) e all’olandese Nicholas Heiner (1-3), campione del mondo Laser nel 2014.

Gli italiani non riescono a decollare e il migliore dopo sei prove è Alessio Spadoni, 34esimo (oggi 36-19). Seguono 36.Filippo Baldassari (61-34), 37.Enrico Voltolini (56-14). Domani in programma altre due prove.