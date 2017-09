La Grande Motte, Francia- Ottima giornata per Vittorio Bissaro-Maelle Frascari e per Ruggero Tita-Caterina Banti al Mondiale Nacra 17 Foiling. L’azzurro di Rio, con vento medio sui 13-15 nodi, ha ottenuto un ottimo 1-2-3 nelle tre prove disputate oggi e risale sino alla 14esima posizione.

Molto bene Tita-Banti, che sono adesso terzi nella genberale dopo l’ottima serie 6-1-2 odierna. In testa i danesi Christiansen-Lubeck davanti agli inglesi Saxton-Dabson e appunto a Tita-Banti.

Lorenzo Bressani e Cecilia Zorzi scendono al ventesimo posto dopo il 13-15-12 di oggi. 29.Ratti-Porro

La classe Nacra 17 ha votato, dopo lunga discussione, contro l’uso del gennaker in bolina, soluzione sperimentata da alcuni equipaggi al recente Europeo e che dava buoni frutti con vento leggero, e per l’adozione di misure supplementari di sicurezza (elmetti, coltello e giubetti protettoti obbligatori, da specificare nelle istruzioni di regata). I velisti dei Nacra si sono anche detti d’accordo nel promuovere un periodo di stabilità per la classe, contro le eccessive modifiche che hanno portato a notevoli costi aggiuntivi per gli equipaggi.