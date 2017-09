Varazze– Ricco calendario di fine estate al Marina di Varazze, il porto resort del Ponente Ligure. Prima eventi legati al divertimento e poi, a partire dal 12 settembre, si terranno eventi particolari in commemorazione dell’esploratore varazzino Lanzarotto Malocello, scopritore (o ri-scopritore secondo alcuni) dell’isola di Lanzarote. A fine mese tornano il Trofeo velico Bruzzone e “A pesca e u ma’”, giornata dedicata alle tradizioni liguri e alla pesca.

10 SETTEMBRE 2017

Regata di modellismo velico Classe Dragon Force

Dalle 9.00 alle 11.30 si svolgerà la regata di modellismo velico Classe Dragon Force organizzata da Marina di Varazze in collaborazione con la Lega Navale Italiana Sez. Varazze. La competizione velica si terrà nello specchio acqueo della darsena degli ex Cantieri Baglietto. Le Dragon Force 65 sono modellini di imbarcazioni con dimensioni ben definite, con classe internazionale e nazionale. L’imbarcazione ha la possibilità di modificare tutte le manovre esattamente come le imbarcazioni di maggiori dimensioni cui si ispirano.

Raduno di pesca al pesce pettine

Dalle 8.30 alle 13:00: 4° Memorial Renato Geronazzo organizzato dalla Lega Navale Gruppo “Pesca dalla Barca”. A partire dalle ore 17.00 si svolgerà la Premiazione e rinfresco davanti alla sede Lega Navale con sorteggio, tra tutti i partecipanti al raduno, di una cena per due persone, messa in palio dal “Boma Ristorante Caffè”.

Maggiori informazioni:

Lega Navale Italiana – Sezione di Varazze

Tel. 019 95777

E-mail: varazze@leganavale.it

Speciale Lanzarotto Malocello Days

In occasione delle celebrazioni dedicate a Lanzarotto Malocello, navigatore ed esploratore varazzino, scopritore di Lanzarote e delle Isole Canarie, la Lega Navale Italiana sezione di Varazze ed il Varazze Club Nautico propongono veleggiate ed iniziative nell’ambito delle manifestazioni organizzate dalla cittadina ligure in suo ricordo.

12 SETTEMBRE

Corsa di orientamento sulle orme di Lanzarotto Malocello aperta a bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni

Con Atletica Varazze si ripercorrere il viaggio che Lanzarotto Malocello fece nel 1312 scoprendo Lanzarote e le Isole Canarie, con una corsa ad orientamento in cui si toccheranno i luoghi più significativi. Un divertente evento pensato per bambini e ragazzi!

Lungo il percorso saranno dislocate delle lanterne con relativa punzonatrice; per completarlo, in base alle indicazioni fornite dai giudici di gara nel corso del briefing che si terrà prima della partenza, i concorrenti dovranno individuare il luogo dove sono state posizionate le lanterne, obliterare la propria tessera di partecipazione e raggiungere l’arrivo presso: la «Insula de Lanzarotus Marocelus», come nel 1339, per la prima volta, la indicò su un documento il cartografo portolano maiorchino Angelino Dulcet.

Per info e preiscrizioni: e-mail – paolobassa68@libero.it

Oppure presso: Gallery Malocello, via Malocello n.37

16 SETTEMBRE

Cultur Pesca

Raduno amatoriale tra coppie di pescatori con canna da natante, impegnati fuori del porto di Varazze, in zona indicata nel corso del briefing, dove cercheranno di catturare il maggior numero di prede. Al termine della conta e della pesata delle prede, ciascuna coppia si dovrà cimentare in una prova di cultura generale, rispondendo a dieci impegnative domande sulla vita ed impresa compiuta dal navigatore varazzino, che scopri Lanzarote e le Isole Canarie. L’evento organizzato dalla Associazione Pesca Sportiva Varazze è una manifestazione sportivo-culturale in ricordo e commemorazione dell’impresa compiuta dal navigatore varazzino.

16-17 SETTEMBRE

Veleggiata Varazze-Gallinara-Varazze organizzata da Varazze Club Nautico e da Lega Navale Italiana Sezione Varazze. Le imbarcazioni partiranno dal Molo Marinai d’Italia con parata d’onore. La premiazione finale con sorteggio di una crociera di 5 giorni su nave Costa Favolosa si svolgerà il 23 settembre alle ore 10:00 presso lo Slargo Malocello di Varazze.

Maggiori informazioni e iscrizioni:

Segreteria Varazze Club Nautico

Tel. 019 9399055 – 3355634290

Lega Navale Italiana – Sezione di Varazze

Tel. 019 95777

E-mail: varazze@leganavale.it

18, 20 e 22 SETTEMBRE

Open House al Museo del Mare in occasione dei “Lanzarottus Days”

Apertura straordinaria della sala espositiva permanente, con visite guidate dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00.

24 SETTEMBRE

Trofeo Challenge Beppe Bruzzone

Regata zonale Optimist VCN (Varazze Club Nautico)

Maggiori informazioni:

Segreteria Varazze Club Nautico

Tel. 019 9399055 – 3355634290

30 SETTEMBRE 2017

“A Pesca E U Mà”: un appuntamento giunto alla quarta edizione per grandi e piccoli appassionati di pesca e di mare realizzato nell’ottica della sostenibilità ambientale.

Un pomeriggio dedicato al mare, alle tradizioni liguri della pesca. Con la sottoscrizione della “Carta di Partenariato Pelagos”, avvenuta lo scorso anno nel corso della cerimonia organizzata dal Ministero dell’Ambiente, è stata consegnata la “Bandiera Pelagos” che ora sventola sul molo di sottoflutto, presso la base nautica del Varazze Club Nautico.

Nel pomeriggio, a partire dalle 16 e fino alle 19, presso la Marina di Varazze, in via dei Tornitori, dove hanno sede alcune delle associazioni aderenti al progetto, turisti e varazzini potranno scoprire le caratteristiche del pescato del giorno con l’Associazione Pesca Sportiva Dilettantistica Varazze; scoprire i segreti e le curiosità sulla vela e gli sport nautici con il Varazze Club Nautico; assistere alla pulizia del fondale del porto da parte dei sub della Techdiving di Savona; visitare il Museo del Mare e, con il maestro d’ascia Rocco Bruzzone, scoprire com’è fatta una barca.

In Marina si terrà anche il raduno di pesca da Kajak a cura del Varazze Club Nautico