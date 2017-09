La Grande Motte, Francia- Ancora una vittoria parziale per Vittorio Bissaro e Maelle Frascari oggi nella terza giornata del Mondiale Nacra 17 foiling, ultima della fase di qualificazione. L’azzurro ha fatto poi seguire un 8-15 nelle altre due prove di giornata, che lo collocano al 13esimo posto della classifica generale. Ruggero Tita e Caterina Banti ottengono un 3-18-10 e scendono dal terzo al settimo posto. Lorenzo Bressani e Cecilia Zorzi concludono 6-15-17 e sono 24esimi, al limite della qualificazione nella flotta Gold. 28.Ratti-Porro, che regateranno invece da domani nella Silver.

In testa ancora i danesi Christiansen-Lubeck davanti ai britannici Saxton-Dabson e agli spagnoli Iker Martinez-Olga Maslivets.

Da segnalare le dichiarazioni rilasciate ieri da Ruggero Tita, in cui il timoniere azzurro afferma che con vento fresco in bolina i Nacra 17 non riescono ancora a navigare in modo continuativo in modo foiling mentre in poppa quasi tutti i team privilegiano la “sopravvivenza” e la sicurezza.