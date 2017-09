Dervio– Prima giornata dei Campionati Nazionali Giovanili classi in doppio, organizzati dal 7 al 10 settembre a Dervio, sul lago di Como dalla Federazione Italiana Vela ed ospitati da Multilario – Associazione di Circoli Velici Lariani.

Dopo essere usciti in acqua per partire come da programma alle 13, la termica da sud del lago, la “Breva”, si è fatta attendere per iniziare a soffiare debolmente attorno alle 14,30. I primi a partire sono stati i 420 con il campo posizionato più a nord, a seguire il campo posizionato davanti a Dervio con 29er e Hobie Cat e per ultimo il campo a sud con RS Feva, L’Equipe e 555 FIV. Prove abbastanza tecniche con venti all’inizio deboli e poi attorno ai 6/8 nodi per poi calare nell’ultima prova.

I Campionati assegneranno i titoli di Campione Nazionale ‘Open’ per le classi 420, il catamarano Hobie Cat 16 Spi, l’acrobatico doppio 29er, L’Equipe ed RS Feva; quello diCampione Nazionale classe 555 FIV, e del catamarano Hobie Dragoon; verrà inoltre assegnata la Coppa del Presidente FIV riservata agli equipaggi Under 12 delle classi L’Equipe e RS Feva.

420

Classifica dopo 3 prove:

Romeo Gabriele e Tamburini Giulio, Centro Velico 3V

Andrei Federico e Dho Enrico, Circolo Velico Antignano

Sinigoi Giorgia e Zuppin Sara, Yacht Club Cupa

Cilli Tommaso e Mantero Bruno, Yacht Club Sanremo

Ferraro Edoardo e Orlando Francesco, Yacht Club Sanremo

Seguono 61 imbarcazioni

29er

Classifica dopo 2 prove:

Porro Margherita e Leoni Sofia, Circolo Vela Arco

Zampiccioli Federico e Chisté Leonardo, Circolo Vela Arco

Cestari Filippo e Carbonelli Davide, Società Canottieri Garda Salò

Waink Michele e Gadotti Lorenza, Circolo Vela Gargnano

Verri Gaia e Perri Beatrice, Club Velico Crotone

Seguono 29 equipaggi

Hobie Cat 16 Spi

Classifica dopo 2 prove:

Cesarini Alessandro e De Curtis Sara, Assonautica Tarquinia

Rossi Lorenzo e Ravagnani Martina, Tognazzi Marine Village

Morelli Leonardo e Saveriano Flavia, Compagnia Vela Roma

Del Prete Riccardo e Cialfi Alice, Compagnia Vela Roma

Atzori Nicolò e Cerciello Roberta, Windsurfing Club Cagliari

Seguono 15 equipaggi

Hobie Dragoon

Classifica dopo 2 prove:

Plodari Matteo e Mauri Alessandro, GDV Lega Navale Italiana Milano

Mustacchi Carlo e Valente Ginevra, 3V

Tabussi Eleonora e Matarazzo Leonardo, LNI Ostia

Iacomelli Edoardo Flavio e Cepparotti Lorenzo, GDV LNI Ostia

De Felice Francesco e Bossi Federico, GDV Lega Navale Italiana Milano

Seguono 9 equipaggi

555 FIV

Classifica dopo 2 prove:

Branca Piero, Yacht Club Punta Ala

Cesare Ravizza, ASD Campeggiatori Romani

Spanedda Bianca, Yacht Club Alghero

Pichi Riccardo, Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre

Gigliotti Michele, ASD Il Pontile

Seguono 5 imbarcazioni

L’Equipe

Classifica dopo 2 prove:

Vassallo Lorenzo, CV Ventimigliese

Cucco Giacomo, CN Loano

Caldarera Alessio, CV Marciana Marina

Costanzo Giulia, CV Marciana Marina

Boeri Bianca, CV Ventimigliese

Seguono 8 equipaggi

L’Equipe (Under 12 Coppa del Presidente)

Classifica dopo 2 prove:

Palmieri Alice e Paolini Eva, Circolo Vela Marciana

Barbuti Tommaso e Maltese Emma, Circolo Velico Torre

Scacciati Manuel e Querzolo Federico, Circolo Velico Torre

Corsi Gabriele e Lavagnini Gabriella, Club Nautico Follonica

Cucco Tommaso e Rembado Gianluca, Circolo Nautico Loano

Seguono 12 imbarcazioni

RS Feva

Classifica dopo 2 prove:

Scalmana Léon e Podavini Luca, Società Canottieri Garda Salò

Baxiu Alessandro e Sandrini Jacopo, Società Canottieri Garda Salò

Ferri Francesco e Bolognini Nicola, Circolo Nautico del Savio

Poni Asia e Prati Rebecca, Circolo Nautico del Savio

Beltrando Arturo e Meneghetti Jacopo, AVNO

Seguono 40 imbarcazioni

RS Feva (Under 12 Coppa del Presidente)

Classifica dopo 2 prove:

Andreoli Riccardo e Scalmana Pierpaolo, Circolo Vela Gargnano

Codechini Davide e Usardi Guido, Circolo Vela Toscolano Maderno

Rappuzzi Paolo e Signorrelli Tommaso, Circolo Vela Gragnano

Pontello Tommaso e Cesarini Ludovico, Yacht Club Como

Menzio Federico e Ghiringhelli Giulia, Yacht Club Como

Seguono 8 imbarcazioni