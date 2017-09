Porto Cervo– Tornano i monoscafi in Coppa America. E saranno ad alte prestazioni, non è ben chiaro se con tecnologia foil o no. Lo ha anticipato ieri sera il patron di Prada e Luna Rossa Patrizio Bertelli, che si trovava a Porto Cervo in occasione della Maxi Rolex Cup per “fare campagna acquisti” insieme al fido Max Sirena.

La dichiarazione è stata fatta al giornalista Fabio Pozzo de La Stampa ed è stata confermata da fonti di Team New Zealand, il detentore dell’America’s Cup.

Bertelli ha anche chiarito come “il ritorno ai monoscafi, anche se di nuova generazione, fosse una delle condizioni per l’aiuto che Luna Rossa ha dato ai kiwi” nella scorsa campagna che ha portato alla vittoria di ETNZ alle Bermuda. Bertelli ha anche confermato che vi sarà un ritorno a una regola della nazionalità e che è sua intenzione di coinvolgere velisti italiani delle nuove generazioni.

Bertelli, che ricordiamo con Luna Rossa e il CV Sicilia è il challenger of record della prossima Coppa, ha ribadito poi che il Protocollo e i dettagli saranno resi noti entro la fine di settembre.

Una notizia attesa, che soddisferà molti appassionati della Coppa e che probabilmente deluderà alcuni protagonisti dell’ultima Coppa. Ma, come noto, alla fine il fascino della Coppa e la sua capacità d’attrazione avranno il sopravvento e c’è da immaginare un notevole interesse verso la Coppa numero 36 di Auckland, compresa la presenza di un altro team italiano.