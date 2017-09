Powered by:



Chiavari– Con il Trofeo Marina Yachting, classico evento da ormai 14 anni, si aprirà il Campionato Vela d’Autunno Yacht Club Chiavari- Jeanneau Sailing Cup 2017.

Questa regata, corsa per la prima volta nel 2004, è organizzata in ricordo di Giorgio Gavino, creatore e fondatore del marchio Marina Yachting e fondatore e più volte Presidente dello Yacht Club Chiavari. La manifestazione velica, realizzata grazie al supporto di Marina Yachting, gode del patrocinio del Comune di Chiavari, di Marina Chiavari e di Calata Ovest e si terrà nei giorni di sabato 16 e domenica 17 settembre 2017.

La 14° edizione del Trofeo Marina Yachting è aperta alle imbarcazioni delle classi O.R.C., I.R.C., Libera e Jeanneau e consiste in un week end di regate nello specchio acqueo del Golfo Tigullio.

Quest’anno una novità: le imbarcazioni Jeanneau iscritte alla regata parteciperanno sia alle proprie Classifiche di Classe sia ad una classifica a parte valida per l’assegnazione della Jeanneau Sailing Cup 2017, messa in palio da Union Yachts di Lavagna rivenditore delle imbarcazioni Jeanneau e Prestige.

Come è tradizione all’armatore dell’imbarcazione vincitrice in Classe ORC verrà assegnata la Coppa Challenge intitolata a Giorgio e Lella Gavino.

La XIV edizione del Trofeo Marina Yachting come tutti gli anni vedrà sulla linea di partenza numerose imbarcazioni: un evento molto importante, sia dal punto di vista sportivo sia dal punto di vista turistico. Marina Chiavari e Calata accoglieranno le imbarcazioni provenienti da altri approdi e da altri Circoli velici.

Le regate consisteranno in costiere, o percorsi a triangolo e/o a bastone, a seconda del vento, in modo da mettere alla prova con qualsiasi condizione meteo le capacità tattiche e veliche dei partecipanti.

Come tradizione verrà consegnato il riconoscimento Lady Marina Yachting.

Quest’anno Lady Marina Yachting è Anna Maria Corradini, Ufficiale di Regata della Prima Zona FIV e appassionata velista. Le verrà consegnato il riconoscimento nel corso della premiazione finale dei due giorni di regata, che si terrà domenica 17 settembre presso la Sede dello Yacht Club Chiavari, nel Porto Turistico.