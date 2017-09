Powered by:



Gargnano– E’ stata una Centomiglia che ha regalato molte emozioni e “match race” fino alla linea di arrivo tagliata da Ac&e Sicurplanet dei veneti Andrea Farina e Luca Modena (CN Brenzone) alle 19:12 dopo il lunghissimo bordo su bordo ingaggiato con “Clandesteam”.

La partenza con vento debole ha visto da subito Extream Sailing Team, con Federica Salvà alla tattica, distanziare tutta la flotta. A due ore dal via la testa della regata è di Itelligence mentre Clandesteam e Raffica ingaggiano una sfida a due. Al passaggio della boa di Arco e Torbole il primo cambia ancora, si tratta di The Red-Quantum seguito da Itelligence e Raffica.

E’ a Brenzone che Clandesteam prende la testa della flotta che mantiene, nonostante i vari duelli con Raffica in un primo momento e con Ac&e Sicurplanet subito dopo, fino a poche miglia dopo aver girato a Desenzano quando, un cambio di intensità di vento favorisce decisamente il multiscafo X 40 Ac&e Sicurplanet che inizia la sua “corsa” verso l’arrivo di Bogliaco ad una velocità tra i 13 e 15 nodi distanziando di 8 minuti il Clandesteam, primo dei monocarena.

Passano altri 20 minuti e arriva a Bogliaco anche The Red-Quantum. Ac&e vince il Trofeo Conte Bettoni e il Trofeo Giorgio Zuccoli, Clandesteam con Giulia Conti il Trofeo Giacomo Garioni per il primo nei monocarena e la Coppa Lions del Centenario come prima timoniera-donna.

Questi i vincitori di classe: Gallo Cedrone, Nacci (Platu 25); Sconquasso Sicurplanet, Fravezzi (Asso 99); Merak, Colosio (Dolphin 81); Spirito Libero, Bazzoli (Protagonist); Gio, Farina (Ufo 22); Caipirinha, Rejntiess (Melges 32); Bandalarga, Refraschini, Ultimate 30 (ORC hi-tech); Atreju, Zipperle, Esse 850 (ORC sotto gli 8m); Black Arrow, Caldonazzi, Ice 33 (ORC sopra gli 8m); Gonfi gonfi, Rigatti (Tempo reale sotto 10m); Vuvuzela, Naef (Tempo reale sotto i 9m); Clandsteam, Conti (Tempo reale sopra i 10m).

ORC Overall 1.Lisbeth, Spiegel, Froeken 34, AUT