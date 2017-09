Cannes, Francia– ICE YACHTS allo Yachting Festival di Cannes, il più importante salone nautico in acqua d’Europa che apre i battenti a Cannes, oggi 12 settembre, all’interno dei due porti, il Vieux Port e il Port Pierre Canto.

A rappresentare la gamma degli yacht del cantiere padano, allo stand QML029 del salone nautico, sarà l’ICE 52 (Nonnoveloce), un’imbarcazione che sta avendo un grande successo sia in termini di design sia di prestazioni sportive. Un fast cruiser che nella sua versione race (ICE 52RS) ha già ottenuto l’Asia Marine & Boating Awards 2017 nella categoria “Yacht a vela sopra i 45 piedi”, durante la 22esima edizione del China International Boat Show (CIBS), la nomination per il Sailing Today Awards 2017 nella categoria “Best perfomance cruiser” e la nomination per l’European Yacht of the Year 2018.