Parigi, Francia- Francois Gabart, l’enfant prodige della course au large francese, è pronto ad andare all’attacco della più veloce circumnavigazione del globo in solitario. Con il suo maxi trimarano da trenta metri Macif, il 34enne Gabart sarà in stand by a partire dal 22 ottobre prossimo in Bretagna in attesa della finestra meteo favorevole per lanciarsi alla conquista del record, detenuto attualmente da Thomas Coville, che lo stabilì nel dicembre 2016 con il tempo di 49 giorni, 3 ore, 7 minuti e 38 secondi. L’annuncio è stato fatto questa mattina in una conferenza stampa nel Quartier Generale Macif a Parigi.

Il vincitore del Vendee Globe 2012-13 avrà così l’opportunità di superare le imprese precedenti di Francis Joyon, Ellen MacArthur e Thomas Coville, gli unici tre velisti che sono riusciti in una tale circumnavigazione a bordo di un multiscafo in solitario senza scalo.

MACIF

Architects: VLP

Costruzione: CDK Technologies (project management), Multiplast (Central hull, mainsheet traveller)

Varo: 18 agosto 2015

LOA: 30.00m

Beam: 21.00m

Max pescaggio: 4.50m

Numero di daggerboard: 3

Altezza alberot: 35m

Upwind sail area: 430m²

Downwind sail area: 650m²