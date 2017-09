Porto Cervo- Il Mondiale dei record è decisamente sfortunato. Dopo le polemiche legate alle stazze, con il rigetto di sette barche preiscritte, e il botta e rispostra tra Mascalzone Latino e lo Yacht Club Costa Smeralda, è il il Maestrale, che continua a soffiare impetuoso sulla Costa Smeralda, a non dar tregua ai 162 J/70 in attesa di poter regatare. Anche oggi vento ben oltre i 25 nodi, intelligenza su A e niente regate per l’Audi J/70 World Championship organizzato dallo Yacht Club Costa Smeralda in collaborazione con la J/70 International Class, il Title Sponsor Audi e il supporto dell’Official Sailmaker Quantum Sails.

Il forte vento da Nordovest non è diminuito sotto al limite di 25 nodi previsto per la classe, rimanendo stabilmente sopra i 30 nodi con un importante moto ondoso. Il Principal Race Officer, Mark Foster, ha continuato ad aggiornare i concorrenti sull’andamento meteo, fino alle ore 15 quando si è visto costretto a far issare sul pennone dello YCCS le bandiere “AP over A”, segnali che nel linguaggio delle regate indicano l’annullamento di ogni prova per la giornata.

Martin Kullman di Quantum Sails, ha dichiarato: “Domani ci aspettiamo 18 nodi da ovest con onda media, condizioni ideali per la flotta, con i J/70 impegnati in adrenaliniche planate al lasco. Speriamo che le previsioni siano rispettate.”

Domani i concorrenti saranno impegnati in tre prove per definire la Gold e la Silver Fleet. Le previsioni indicano il Maestrale in calo a circa 18-20 nodi. Il segnale preparatorio verrà issato alle ore 11.