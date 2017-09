Zenda, USA- Melges Performance Sailboats annuncia la nascita di una nuova classe one design, l’IC37 by Melges. Si tratta di un moderno racer strettamente monotipo, destinato a otto velisti esclusivamente di Gruppo 1 e con un piano velico base per limitare i costi, randa, fiocco e spi asimmetrico.

A rinforzare la nascita della classe sarà l’impulso dato dal New York Yacht Club, che sarà il proprietario delle prime venti barche prodotte nel cantiere del Wisconsin. Il NYYC userà l’IC37 by Melges per la sua celebre Rolex New York Yacht Club Invitational Cup, disputata sin’ora con gli Swan 42.

Il One Design è progettato e prodotto in collaborazione con lo stesso NYYC, Mills Design, Westerly Marine e North Sails.