Porto Cervo- Finalmente si regata al Mondiale J/70 a Porto Cervo. Il Maestrale è sceso sotto ai 20 nodi consentendo di disputare le prime prove e lo spettacolo non si è fatto attendere, cone l’imponente flotta suddivisa in due batterie.

In quella che radunava i gruppi Green e blue, successo italiano con Petit Terrible & Audi di Claudia Rossi (tattico Michele Paoletti) davanti a L’elagain di Franco Solerio (tattico Daniele Cassinari) e all’americana Savasana di Keane. Buon quarto per Notaro Team di Luca Domenici (tattico Diego Negri).

Nella batteria con i gruppi Red e Yellow successo per l’inglese Jumbo di John Redding, che ha preceduto lo spagnolo Noticia e il brasiliano Arrivederci. Miglior italiano, al 22esimo posto, Jeniale di Massimo Rama.

In programma altre due prove per definire le divisioni in Flotte Gold e Silver.

News in aggiornamento.

Superbo lo spettacolo delle prime riprese con i droni: