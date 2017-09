Castiglione del Lago- Dopo 8 anni il titolo Nazionale Meteor Match Race torna alla flotta di La Spezia. Pekoranera timonata da Davide Sampiero del Circolo della Vela ERIX con Cesare Boldrini e Alessandro Giumelli, dopo essersi aggiudicati tutti i match del Round Robin, Semifinali e Finali, torna al successo.

A Castiglione del Lago presso il Club Velico Castiglionese sono scesi in acqua, per contendersi il titolo, ben sei tra i primi dieci classificati dell’ultimo Campionato Nazionale Meteor compreso Lorenzo Carloia neo campione Italiano assoluto e campione match race uscente.

Tutti i voli, accompagnati da un bel vento fresco e regolare, sono stati avvincenti e combattuti fino all’arrivo. La Pekoranera ha avuto il merito di non commettere nessun errore, ha controllato impeccabilmente gli avversari quando era avanti e non ha dato loro tregua quando è partita dietro.

Un grande spettacolo con duelli senza esclusione di colpi in acqua e grandi festeggiamenti a terra secondo lo spirito di rispetto reciproco e convivialità che contraddistingue da sempre la Classe Meteor.

Sul podio salgono Lorenzo Carloia al secondo posto e Giacomo Godone al terzo.

La Pekoranera però non sembra accontentarsi, infatti lasciate le acque del Trasimeno si dirige verso Trieste dove Sampiero & C. proveranno a riconquistare in Barcolana il titolo di Classe che, vinto nel 2015, hanno dovuto cedere proprio a Carloia nel 2016.