Genova– Chi ama la vita, si diverte, va in vela e sostiene la ricerca.

Con questo appassionato inno alla vita e alla solidarietà sbarca al 57° Salone Nautico di Genova 2017 la Women’s Sailing Cup & Academy in favore di Associazione Italiana Ricerca contro il Cancro, con il patrocinio di Ucina e il supporto di Pirelli.

Il progetto, ideato per le donne da due donne – Ivana Quattrini, responsabile

comunicazione e Anne-Soizic Bertin, campionessa di vela internazionale e direttrice tecnica di Blue Project, società armatrice di barche a vela da regata – è nato nel 2015 allo scopo di raccogliere fondi per la ricerca oncologica a favore di AIRC attraverso la l’organizzazione della Women’s Sailing Cup Italia, regata esclusivamente femminile che coniuga sport e solidarietà.

L’evento è stato subito un grande successo e ha ricevuto la partecipazione entusiastica di centinaia di veliste da tutta Italia e delle istituzioni.

Il progetto propone lo sport della vela come medicina del corpo e dello spirito, stile di vita salutare, all’aria aperta e come programma di prevenzione e riabilitazione per le donne sottoposte ad intervento e a terapia oncologica. Lo spirito che muove la W Sailing Cup & Academy è quello del sano e giocoso divertimento sportivo; è un invito a stare in compagnia, a non isolarsi, a fare squadra e a non arrendersi mai, perché in barca siamo tutte uguali!

La W Sailing Academy sarà presente al Salone di Genova dal 21 al 26 settembre 2017 nel settore “Sea Experience” con attività gratuite di iniziazione alla vela aperte a tutte le donne e in particolare alle donne che hanno avuto esperienze oncologiche.

Per le uscite in barca sarà possibile iscriversi presso lo stand della W Sailing Academy, dove i volontari di AIRC saranno felici di fornire tutte le informazioni sulle attività di raccolta fondi della Associazione Italiana Ricerca sul Cancro.

Chi desidera, potrà sostenere la ricerca scientifica acquistando la maglietta

personalizzata delle Falchette o i divertenti libri della skipper e scrittrice Lucia Pozzo, autografati in diretta, oppure facendo una offerta libera ad AIRC. I fondi per la ricerca non sono mai abbastanza e che c’è bisogno dell’aiuto di tutti. Il ricavato sarà impiegato per una borsa di studio che sarà assegnata nel 2019 ad un giovane ricercatore o ricercatrice che lavorerà in Liguria.

A dare personalmente il “welcome on board” su Xp33, la barca a vela della W Sailing Academy, ci saranno Anne-Soizic Bertin, la comandante W SAILING ACADEMY Lucia Pozzo e le ragazze della W Sailing Academy con le Falchette, team testimonial di AIRC.

Venerdì, sabato e domenica, Naturwaren, prodotti e cosmetici per il benessere

naturale, storico partner della W Sailing Cup & Academy, organizzerà momenti energy e bellezza per tutto il pubblico e distribuirà sorprese per i bambini.

Sabato 23 settembre, il team W Sailing Academy e le Falchette di AIRC saranno

impegnate nell’affollatissima regata MilleVele organizzata da YCI.

Il team della W Sailing Academy, Anne-Soizic Bertin, Lucia Pozzo e le Falchette aspettano il pubblico del Salone Nautico alla conferenza di domenica 24 settembre p.v., presso il Teatro del Mare, dalle ore 14,00 alle ore 15,00. Si parlerà del progetto, di ricerca scientifica, sport, benessere e prevenzione assieme alla oncologa Dr.ssa Lucia del Mastro, alla fisioterapista Dr.ssa Anna Ghiglione e alla Dr.ssa Giuliana Surianello, esperta di fitoterapia.

Tutte le donne sono invitate ad indossare qualcosa di rosa per uno mega scatto

fotografico di solidarietà dopo la conferenza.