Chiavari– Si è svolta nel fine settimana a Chiavari la XIV edizione del Trofeo Marina Yachting, organizzato dallo Yacht Club Chiavari con la collaborazione di Marina Yachting, azienda leader nel campo dell’abbigliamento, e con il patrocinio del Comune di Chiavari, di Marina Chiavari e di Calata Ovest.

La manifestazione, che si è tenuta nelle acque del Golfo Tigullio, era aperta alle imbarcazioni d’altura delle classi ORC, IRC, Libera e Jeanneau.

Quest’anno inoltre le imbarcazioni Jeanneau iscritte alla regata hanno partecipato sia alle proprie Classifiche di Classe sia ad una classifica a parte valida per l’assegnazione della Jeanneau Sailing Cup 2017, messa in palio da Union Yachts Lavagna, rivenditore delle imbarcazioni Jeanneau e Prestige.

35 le barche al via. I partecipanti nella prima giornata si sono cimentati in due prove, ambedue caratterizzate da buon tempo, mare poco mosso e vento sugli 8 nodi proveniente da Sud.

Domenica 17 settembre si è svolta una terza prova, con tempo soleggiato, mare molto mosso (onda sui 3 metri) e vento sugli 11 nodi proveniente da Sud – Sud Ovest.

Le Classi IRC e ORC si sono cimentate in un percorso a bastone, mentre la Classe Libera ha affrontato un percorso a triangolo nel Golfo.

La Coppa Challenge Giorgio Gavino, messa in palio dalla famiglia Gavino per l’imbarcazione che si aggiudica la vittoria nel raggruppamento ORC Overall, è stata assegnata a CheStress 3 di Giancarlo Ghislanzoni (YCI).

Aia de mà, di Luca Olivari dello YC Sestri Levante si è aggiudicato la vittoria in Classe ORC2. Nel raggruppamento IRC vittoria in Classe 1 a Free Spirit di Paolo Rossi (CdV Erix) e in Classe 2 vittoria a My Passion, di Rotta 390 srl – Umberto Benvenuto (CV Canottieri Domaso).

Per compilare la Classifica della Classe Libera per la prima volta in Liguria è stato applicato, in via sperimentale, il nuovo Rating studiato dalla Federazione Vela. Questa formula verrà ancora applicata, sempre in via sperimentale, nelle prossime regate del Campionato Vela d’Autunno – Jeanneau Sailing Cup 2017.

In Classe Libera 1° Gruppo si è aggiudicato la vittoria Blu Redian di Fabio Possamai (LNI Chiavari, nel 2° gruppo Asit Ingegneri Torino di Antonino Ciccardi (CN Marina Ge Aeroporto).

Primo fra le imbarcazioni Jeanneau Sansegal di Marinagela Rivanera (YCC).

Durante la premiazione è stato anche assegnato il titolo di Lady Marina Yachting 2017. Quest’anno il riconoscimento è andato a Anna Maria Corradini.

La Signora Corradini è ufficiale di regata e collabora con il Comitato Prima Zona FIV dai lontani Anni Ottanta. Molto conosciuta nel mondo dello yachting e della vela per la sua simpatia e disponibilità, svolge da sempre il suo compito con competenza e passione.

ECCO TUTTI I VINCITORI DEL TROFEO MARINA YACHTING 2017:

Classe ORC – OVERALL

CHE STRESS 3 di GIANCARLO GHISLANZONI (YC Italiano)

Classe ORC – 1° GRUPPO

1° classificato: CHE STRESS 3 di GIANCARLO GHISLANZONI (YC Italiano)

2° Classificato: CAPITANI CORAGGIOSI 3 di FEDERICO FELCINI E GUIDO SANTORO (YC Chiavari)

3° Classificato: NASHORN di EDWIN BERNET (YC Zurigo e YC Chiavari)

Classe ORC – 2° GRUPPO

1° Classificato: AIA DE MA’ di LUCA OLIVARI (YC Sestri Levante)

2° Classificato: BACIOTTINHO di ROBERTO GAGLIARDI (CV Bellano)

3° Classificato ARIA DI BURRASCA di FRANCO SALMOIRAGHI (LNI Sestri Levante)

CLASSE I.R.C. – 1° GRUPPO

1° Classificato: FREE SPIRIT di PAOLO ROSSI (CdV Erix)

2° Classificato: SPIRIT OF NERINA di PAOLO SENA (Varazze CN)

3° Classificato: IMXTINENTE di ADELIO FRIXIONE (CN Marina Genova Aeroporto)

CLASSE I.R.C. – 2° GRUPPO

1° Classificato: MY PASSION di ROTTA 390 SRL – U. BENVENUTO (CV Canottieri Domaso)

2° Classificato: CELESTINA 3 di CAMPODONICO-FRIXIONE-VERNENGO (LNI Chiavari)

3° Classificato: CORTO MALTESE di MASSIMO BONFANTE (LNI Sestri Levante)

CLASSE LIBERA – 1° GRUPPO

1° Classificato: BLU REDIAN di FABIO POSSAMAI (LNI Chiavari)

2° Classificato: JONATHAN LIVINGSTON di GIORGIO DIANA (CN Lavagna)

3° Classificato: REWIND di LUCIANA BEVILACQUA (YC Chiavari)

CLASSE LIBERA – 2° GRUPPO

1° Classificato: ASIT INGEGNERI TORINO di ANTONINO CICCARDI (CN Marina Genova Aeroporto)

2° Classificato: HARD ROCK di MASSIMO UGGE’ (LNI Sestri Levante)

3° Classificato: ORSA di FRANCO TESORO TESS (YC Chiavari)

RAGGRUPPAMENTO IMBARCAZIONI JEANNEAU

1° Classificato: SANSEGAL di MARIANGELA RIVANERA (YC Chiavari)