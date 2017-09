Enoshima, Giappone- Inizia oggi a Enoshima, sito della vela olimpica per Tokyo 2020, il Mondiale della tavola a vela RS:X. In programma le regate di qualificazione con uomini e donne divisi entrambi in due flotte, visto che ci sono 111 iscritti nei primi e 67 nelle seconde. Le Medal Race finali sono previste sabato 23 settembre.

L’Italia è ben rappresentata. Negli uomini abbiamo:

Antonino Cangemi (CC Roggero di Lauria)

Luca Di Tomassi (LNI Civitavecchia)

Daniele Benedetti (SV Guardia di Finanza)

Matteo Evangelisti (LNI Civitavecchia)

Mattia Camboni (GS Fiamme Azzurre)

Francesco Tomasello (CC Roggero di Lauria)

Daniele Gallo (LNI Civitavecchia)

Carlo Ciabatti (CV Windsurfing Club Cagliari)

Accompagnati dal coach FIV Riccardo Belli Dell’Isca.

E nelle donne:

Flavia Tartaglini (SV Guardia di Finanza)

Veronica Fanciulli (CS Aeronautica Militare)

Marta Maggetti (SV Guardia di Finanza)

Accompagnate dall’allenatore federale Adriano Stella.

Tutti sotto la direzione tecnica di Michele Marchesini.

Partenza alle 11 ora locale (+7h rispetto all’Italia). Risultati attesi quindi per la tarta mattinata in Italia.

http://www.rsxclass.org/worlds2017/