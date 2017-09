Genova– “Non doversi procedere” per il Tribunale Federale della Federazione Italiana Vela nei confronti dei tesserati responsabili del caso Scugnizza. Desta, in qualche modo, stupore la decisione del Tribunale Federale dopo che una Giuria Internazionale, come si ricorderà, aveva tolto a Scugnizza il titolo europeo 2016 conquistato a Porto Carras, in Grecia, e appunto successivamente assegnato al secondo classificato dopo la squalifica di Scugnizza per gravi irregolarità di stazza.

L’eventuale squalifica dei tesserati ricade nella giurisdizione degli organi di giustizia FIV. Così non è stato e non resta che prendere atto della decisione e attendere le motivazioni della stessa, che saranno rese note “vista la complessità della controversia” tra dieci giorni.

La decisione del Tribunale Federale, che potete leggere qui scan_23, non ha rilevato elementi per procedere contro i tesserati membri dell’equipaggio di Scugnizza e ha deciso di non applicare “nessuna sanzione disciplinare nei confronti del tesserato Vincenzo De Blasio, nella qualità di armatore di ITA 16639”.

Il caso, di cui si è discusso molto nel mondo velico italiano e internazionale, riguarda anche l’immagine della vela italiana nel mondo. Certo è che una Giuria Internazionale ha rilevato elementi sufficienti per squalificare e togliere il titolo a Scugnizza, mentre la giustizia FIV non ha rilevato elementi per sanzionare i tesserati. Qualcosa non torna. Ne riparleremo dopo aver letto le motivazioni.