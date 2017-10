Cannes, Francia- Mentre Patrizio Bertelli è ad Auckland per presenziare all’annuncio del Protocollo della 36th America’s Cup, la sua amata Linnet, epoca aurica della classe NYYC 30, sta regatando molto bene alle Regates Royales di Cannes. Timoniere d’eccezione è Torben Grael, il campionissimo brasiliano già tattico di fiducia di Bertelli in tre America’s Cup, cinque volte medaglia olimpica e vincitore della Volvo Ocean Race. Chissà che non sia questo un indizio di un ritorno di Torben nel team per la prossima campagna di Coppa. Tra l’altro Linnet sarà in regata anche alle Voiles de Saint Tropez, evento che segue Cannes e a cui prenderà parte lo stesso Bertelli.

A coadiuvare Grael alla tattica c’è Pietro D’Alì, un altro del gruppo storico di Luna Rossa. Linnet ha ottenuto una serie 4-1-1 nelle tre prove sin qui disputate a Cannes, risultati che le valgono la testa nella classe Epoca Auriche, davanti all’Olympian di Marc Audineau. La XXXIX edizione delle Regates Royales si conclude domani.