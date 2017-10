Finisterre, Spagna- Fase complessa per la Mini Transat, che sta ormai approcciando la Galizia spagnola e Capo Finisterre, per iniziare poi la discesa lungo il Portogallo destinazione Las Palmas de Gran Canaria. Molto bene nelle ultime ore Ambrogio Beccaria che, con Alla Grande Ambecco, si e’ portato alle 18UTC al quinto posto tra i serie, ad appena 6 miglia dal leader Remi Aubrun.

Tra i Proto continua la battaglia a due: alle 18 UTC era tornato in testa Erwan Le Mene con 1,8 miglia di vantaggio su Ian Lipinski. La flotta si sta dirigendo verso NNW e ha finalmente concluso la bolina iniziando adesso a bordeggiare in poppa, con medie in aumento in un vento da ENE sui 10 nodi. Beccaria ha scelto la stessa opzione dei leader dei Proto e marted¡ sera stava navigando a nord dell’ortodromica per Finisterre.

Andrea Fornaro su Sideral ha preferito restare piu’ vicino alla costa delle Asturie e potrebbe giovarsi nelle prossime 24 ore del nuovo vento che lo porterebbe a Finisterre con una rotta piu’ diretta. Al momento ha dovuto pagare in termini di classifica, che lo vede alle 18 UTC in 16esima posizione a 27 miglia dal leader. Dopo il disalberamento Matteo Rusticali e’ arrivato a Royan, nell’estuario della Gironda, con un rimorchio nelle ultime miglia da parte di un battello guardacoste. Lo skipper romagnolo sta bene.

Tra i serie Andrea Pendibene su Pegaso Marina Militare e’ 34esimo a 30,5 miglia. 38.Emanuele Grassi su Penelope a 33,6 miglia. Qualche problema all’autopilota per Luca Sabiu su Vivere la Vela, al momento 52esimo a 51,8 miglia.

Ranking at 15:00 UTC

Serie

1 Rémi Aubrun – Alternative Sailing – Constructions du Belon – 1,106 miles from the finish

2 Erwan Le Draoulec – Emile Henry – 0.9 miles behind the leader

3 Clarisse Crémer – TBS – 2.7 miles behind the leader

4 Valentin Gauthier – Shaman – Banque du Léman – 4.1 miles behind the leader

5 Ambrogio Beccaria – Alla Grande Ambecco – 4.5 miles behind the leader

Proto

1 Erwan le Mené – Rousseau Clôtures – 1,091.4 from the finish

2 Ian Lipinski – Griffon.fr – 0.6 miles behind the leader

3 Jörg Riechers – Lilienthal – 5.1 miles behind the leader

4 Aurélien Poisson – TeamWork – 7.4 miles behind the leader

5 Charlotte Méry – Optigestion – Femmes de Bretagne – 8.5 miles behind the leader