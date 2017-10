New York, Stati Uniti- Il New York Yacht Club annuncia l’ingaggio del designer spagnolo Marcelino Botìn e del suo Studio per la progettazione del prossimo AC75 per la Coppa America numero 36 in programma nel 2021 in Nuova Zelanda. Il Bella Mente Quantum Racing, che rappreneterà il NYYC e avrà Terry Hutchinson nel ruolo di skipper, riporta come noto il club di New York in Coppa dopo quindici anni d’assenza.

Lo Studio Botìn ha vasta esperienza di Coppa avendo già fatto parte di Emirates Team New Zealand dal 2004 al 2011, comprendendo quindi anche la Coppa numero 32 a Valencia 2007 con la splendida finale persa dai kiwi per 2-5 contro Alinghi dopo aver vinto la Louis Vuitton Cup contro Luna Rossa.

La sfida americana è data dall’unione di due dei più concreti programmi nel settore dei monoscafi hitech, il Bella Mente Maxi72 di Hap Fauth e il Tp52 Quantum Racing di Doug DeVos.

A proposito di come saranno i prossimi AC75, la cui regola di classe sarà diffusa il 31 marzo 2018, Marcelino Botìn ha chiarito alcuni concetti importanti:

“Un fattore imprtante sarà la capacità di contatto ravvicinato”, ha detto il 55enne progettista di Santander, “Le barche hanno bisogno di avere velocità simili e di esssere in grado di ingaggiarsi in tipiche manovre di match race. Una barca veloce è auspicabile, ma dovrà anche essere reattiva alle basse velocità. Ci piacerebbe vedere partenze in bolina con tutta la strategia del prestart a essa collegata (punto questo già chiarito dal Protocollo, sarà così, Ndr) Un nomnoscafo a dislocamento leggero sarebbe una piattaforma perfetta per queste situazioni”… Insomma qualcosa di molto simile a un grande Tp di 75 piedi.