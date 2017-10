Porto Santo- La flotta della Volvo è riuscita a lasciare a sinistra la zona d’aria leggera e ha agganciato un flusso sui 10 nodi che la porterà rapidamente a doppiare Porto Santo in una drag race in bolina larga-traverso, condizioni entusiasmanti per i VO65. Forse… troppo rapidamente, visto che l’ETA anticipato a Lisbona ha fatto decidere all’organizzazione di inserire una boa virtuale da lasciare a dritta prima dell’arrivo a Lisbona, previsto per sabato prossimo. In pratica il Porto Santo North Waypoint, situato 200 miglia a NNW dall’isola portoghese cara a Cristoforo Colombo facente parte dell’Arcipelago di Madeira, allungherà la tappa di altre 200 miglia, quanto basta per avere gli arrivi sabato e riempire al massimo il Villaggio Regata a Lisbona, considerazione questa importantissima per il management della Volvo Ocean Race.

Vestas 11Hour Racing è risucita a mantenere la testa anche al rilevamento delle 13UTC (le 15CET), resistendo ai furiosi attacchi di Xabi Fernandez, skipper di Mapfre che mantiene una posizione di circa 17 miglia più settentrionale rispetto a Vestas. Per le prossime 180 miglia, tante ne mancavano a Porto Santo, sarà quindi una gara di velocità che potrebbe anche ridurre al massimo il distacco, che alle 15 era di appena 6,3 miglia. Terzo è Akzonobel, a 15 miglia, mentre il gruppo dei quattro in coda segue tra le 27 e le 29 miglia.

Assai interessante sarà il lato di 200 miglia tra Porto Santo e il waypoint, che la rotazione del vento a SSE prevista per la giornata di domani dà in poppa piena con conseguente bordeggio molto tattico con A3 o gennaker frazionati a riva. La prima tappa, quindi, è ancora assai aperta e lo spettacolo se ne giova, con la Volvo Ocean Race che sta ottenendo molto seguito sui social.

Da segnalare il video dell’incidente a Scallywag, che ha perso in acqua l’enorme code 0 per il cedimento di un pin alla drizza. L’equipaggio ha però prontamente recuperato la vela riprendendo la regata con minima perdita: