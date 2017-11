Aggiornamento– Nella tarda serata di ieri martedì 14 novembre, il record sulle 24 ore è stato portato addirittura a 851 miglia, a un’impressionante 35,45 nodi di media.

Cape Town, Sud Africa- Stupefacente record sulle 24 ore in solitario per Francois Gabart e Macif. Nel corso del suo tentativo di record attorno al mondo in solitario, Gabart ha coperto con il suo supertrimarano ben 818 miglia alla media super di 34 nodi. Vista la velocità il record potrebbe anche essere ritoccato nelle prossime ore.

Gabart ha battuto un record che già gli apparteneva, fissato il 3 luglio 2016 a 784 miglia. Macif, che si trova già nei Quaranta Ruggenti a sud ovest di Cape Town dopo soli dieci giorni dalla partenza del tentativo, è anche passato in vantaggio rispetto al record di Coville. Alle 21:30 UTC il suo vantaggio era di 519 miglia.