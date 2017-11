Nassau, Bahamas- Ci sarà anche Francesco Bruni alla Star Sailors League Final, in programma a Nassau dal 5 al 9 dicembre prossimi. Bruni, che in Star ha disputato le Olimpiadi di Atene 2004 (dopo aver regatato in Laser in quelle del 1996 e in 49er in quelle del 2000), ritorna alla Star dopo una lunga carriera che lo ha visto anche al top del match race internazionale e a lungo memebro di team di Coppa America, da Luna Rossa all’ultimo Artemis Racing.

Bruni sarà quindi il secondo timoniere italiano alle SSL Finals, dopo il confermato Diego Negri. Tra i nomi di spicco a Nassau anche Torben Grael, Hamish Pepper, Paul Cayard, Mateusz Kusznierewicz, Robert Scheidt, Freddy Loof, Ivan Gaspic, Facundo Olezza, Franck Cammas, Paul Goodison, Jonathan Lobert e gli specialisti Xavier Rohart, George Szabo e Augie Diaz. 25 gli equipaggi, che si cointenderanno il montepremi di 200.000 dollari