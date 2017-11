Marina di Scarlino- Favorito, prima di scendere in acqua, il team del toscano Ettore Botticini, per i colori del Circolo Nautico e della Vela Argentario, attualmente al 12’ posto nella ranking list World Sailing della disciplina.

Anche lo svizzero Lorenz Muller non è da meno, partendo dal 29’ posto della graduatoria mondiale.

Non si smentiscono le aspettative, e il November match Race va a Botticini, con a bordo Simone Busonero, Filippo Ambrogetti, e Lorenzo Gennari. Segue il livornese Francesco Marrai (Club Nautico Livorno/Fiamme Gialle), atleta olimpico di Laser, con a bordo Enrico Voltolini, Fabrizio Turini, Andrea Serpi e Andrea Pardini, battuto solo nello scontro diretto con Botticini. Al terzo posto gli svizzeri di Lorenz Muller.

Il Comitato di Regata è stato presieduto da Giuliano Carlo Tosi, mentre il Chief Umpire è stato lo spagnolo Francisco Quinonero.

Classifica:

Ettore Botticini (ITA)

Francesco Marrai (ITA)

Lorenz Muller (ITA)

Nelson Mettreux (ITA)

Piotr Harasimowicz (SUI)

Piero Romeo (ITA)

Bianca Crugnola (ITA) ex aequo

Massimo Attinà (ITA) ex aequo

9_ Colin Treseler

L’evento è stato organizzato dal Club Nautico Scarlino con il supporto tecnico di Marina di Scarlino e Scarlino Yacht Service. L’evento si è svolto nel contesto dell’evento “L’Approdo del Gusto”,

Le Scarlino Match Race Series 2017 si concludono così, lasciando un poco di respiro per ripartire con il nuovo programma 2018, che anche stavolta prevedrà quattro appuntamenti, così ripartiti:

– FEBRUARY MATCH RACE 24-25 FEBBRAIO

– MARCH MATCH RACE 17-18 MARZO

– OCTOBER MATCH RACE 20-21 OTTOBRE

– NOVEMBER MATCH RACE 10-11 NOVEMBRE