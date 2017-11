Bari– Paolo Semeraro annuncia il varo del Neo 400+, realizzato in collaborazione con il Politecnico di Bari. Quello del Neo 400 è un progetto nato nel 2013 da un’idea congiunta di Paolo Semeraro (velista e ingegnere con due Olimpiadi nella classe Finn alle spalle e presidente della Banks Sails) e Giovanni Ceccarelli e che ha incontrato il mondo dell’università e delle ricerca a Bari con il progetto pubblico-privato denominato Polimare.

Il Neo 400+ è un’evoluzione del precedente, un 42’ molto performante interamente in carbonio cruiser/racer che strizza l’occhio alle regate d’altura di media-lunga durata. Il Neo 400 ha negli ultimi tre anni ottenuto importanti risultati alla Rolex Middle Sea Race e alla Roma per 2. Il 400+ dopo un periodo di test a Bari sarà spedito via Genova a Hong Kong, dove è atteso dal suo nuovo armatore.