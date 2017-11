Sanremo– Prosegue il XXXIV Campionato Invernale West Liguria. Nel week end si è disputato l’ “Autunno in regata”, organizzato dallo Yacht Club Sanremo, sempre supportato dal Comune di Sanremo.

Sabato 18 novembre, una splendida giornata di sole ed un vento da Ponente inizialmente sui 7 nodi, per poi aumentare a 9/10 nodi, hanno regalato a tutti la possibilità di vivere una stupenda opportunità di sport. Domenica 19 novembre, purtroppo, il vento da 6/7 nodi è calato costringendo il Comitato alla riduzione del percorso.

Accesa sin da subito è stata la lotta per la classifica assoluta Overall, con l’affermazione di ANGE TRASPARENT II, di Valter Pizzoli – Le Mirabeau ( Yacht Club Monaco). Secondo posto per SARCHIAPONE, di Gianluigi Dubbini (C.V.Toscolano Maderno) e terzo posto per FARRFALLINA, di Davide Noli ( Yacht Club Sanremo).

Con questi risultati ANGE TRASPARENT II è risultata prima anche nella graduatoria della classe Orc A, davanti a MC SEAWONDER, di Vittorio Urbinati (Yacht Club Sanremo) e FAR STAR, di Gianlorenzo Venturini ( C.N. San Bartolomeo).

In Orc B a raggiungere la vetta del podio è stata SARCHIAPONE seguito da FARRFALLINA e da IL PINGONE DI MARE III di Federico Stoppani (Yacht Club Sanremo).

In classe Irc si aggiudica il primo posto ANGE TRASPARENT II seguita da MC SEAWONDER e da FARRFALLINA.

Nella classe Racing Club vittoria di GRIZZLY TOO, di Arturo Mazzanti ( CN Andora), su OBI WAN di Elisa Minio (Yacht Club Sanremo) e GO GHI GO di Gianfranco Frattegiani ( C.N.Andora).

Il prossimo appuntamento con l’Autunno in regata è per il 2/3 dicembre, per il secondo week end di regata.