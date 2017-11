Port Ginesta, Spagna- Pubblichiamo le foto realizzate da Frederic Augendre del nuovo e rivoluzionario Figaro 3 della Beneteau. Come noto dal 2019 il Figarò 3 sarà il nuovo monotipo con cui si disputerà la celebre Solitaire du Figarò, regata in solitario su monotipi considerata la porta d’ingresso alla course au large.

Progettato dallo studio VPLP, il Figarò 3 ha un sistema di foil asimmetrici detto “Chistera Foils”, che crea un momento raddrizzante e una spinta verticale, in modo da far scivolare la barca sull’acqua limitando al massimo la resistenza idrodinamica.