St. Barth- (Marco Radman) Tutto il mondo a due scafi ha seguito, e un po’ invidiato, questa manifestazione che è diventata una classica delle regate Formula 18 internazionali.

La St. Barth Cata Cup 2017 è stata qualcosa di più. 47 le barche che hanno raggiunto i Caraibi nei container da tutto il mondo. Per una settimana all’insegna del divertimento e dell’agonismo.

Vincono gli olimpionici Tornado Paschalidis/Trigonis in un alternarsi nelle prima posizioni soprattutto con il grande Frank Cammas, fino alla gran rimonta dell’ultimo giorno. Cammas ha pagato una squalifica di troppo in un formato dove non era previsto lo scarto.

Quest’anno stranamente c’è vento medio leggero per tutta la manifestazione, che comunque non ha impedito immagini spettacolari visibili sul sito della manifestazione. Tipico della Classe Formula 18 la presenza di grandi campioni professionisti assieme ad equipaggi non professionisti….ma comunque competitivi. Tutti ad armi pari.

Quello che però si apprezza è la formula della St. Barth Cata Cup, in grado di coinvolgere molte sponsorizzazioni per abbattere i costi per gli equipaggi, a far divertire atleti e accompagnatori in acqua e a terra con regate raid tra le isole caraibiche attorno a Saint Barth.

L’ultimo giorno, a causa di un’alta pressione sull’isola, ha portato il Comitato di regata a cambiare tutto il programma: un Tour dell’Isola non scartabile! Come scritto nella nella news sul sito ufficiale “…it was win all or lose all”, o si vince o si perde! Tantissima suspance e agonismo alle stelle che ha tenuto tutti attaccati al monitor ad aspettare i risultati.

Questo mix tra marketing e sport è stata l’arma vincente per portare una classica dei Caraibi ad un evento con molti tra i più forti specialisti del settore a contendersi la vittoria con 47 catamarani Formula 18, ideali per queste manifestazioni in acqua. Da segnalare i tantissimi collegati da tutto il mondo a seguire in streaming.

Un esempio da copiare.

stbarthcatacup.com