Polignano a Mare- Una bella giornata di sole con mare calmo e vento leggero, 5-6 nodi da Nord è stato il più bell’avvio della III edizione della Coppa dei Campioni- Campionato Vela d’altura, prima regata di vela d’altura in Puglia dal 2019. Alta la tensione tra i 24 team in gara, organizzata dal Circolo Canottieri Barion di Bari, in collaborazione con Marina di Cala Ponte di Polignano a Mare e con il supporto della Lega Navale di Monopoli, sotto l’egida del Comitato VIII Zona FIV Puglia, che si svolge nelle acque del sud barese.

Le 18 barche in classe Crociera Regata e Regata e 6 in Gran Crociera, hanno preso il via alle 11.40 dopo un richiamo generale, per la regata che si è chiusa su un percorso accorciato di 25,67 miglia dove il vento ha girato da Nord, alla partenza, verso Est lungo la rotta.

Tra i Crociera Regata Buena Vista, FY61 di Luigi Pannarale (CUS Bari) con Paolo Montefusco ha conquistato immediatamente la testa della flotta, guidando la flotta al primo cancello di Capitolo, seguito da Blu Oyster, Dehler 60 con Luca Scoppa (RYCSavoia) al timone e Fabio Montefusco alla tattica e da Scugnizza, IY 11.98 di Enzo De Blasio (CC Napoli).

Stessa formazione all’arrivo davanti a Polignano dove, in tempo reale Buena Vista ha tagliato l’arrivo alle 14 58’ 42” seguita da Blu Oyster e da Scugnizza. Quindi hanno tagliato la linea di arrivo Obelix di Ciaravolo/Lanera (Cus Bari) con Roberto Ferrarese alla tattica, Morgan IV di Nicola De Gemmis (CC Barion) con Corrado capece Minutolo alla tattica, Aria di Guido Bianco (LNI Brindisi), Rats on Fire di Teseo Ranucci ( LNI Vieste) e Tridente Next dei fratelli Manfredonia (LNI Vieste) IY 11.98 con Daniele De Tullio alla tattica.

Tra i Gran Crociera primo sulla line di arrivo Thalita,Salona 41 di Gianluca Fischietto (LNI Brindisi) seguito da Fenicia, Salona 42 di Fabrizio Rizzi (LNI Giulianova) e Shamir di Nicola Turi (Cus Bari).

La classifica provvisoria al termine della giornata, Crociera Regata: 1. Scugnizza- De Blasio ; 2.L’Ottavo Peccato -Francesco Manno; 3. Morgan IV- Nicola De Gemmis. Gran Crociera: 1. Thalita – Gianluca Fischietto; 2. Shamir-Nicola Turi; 3. Fenicia – Fabrizio Rizzi.

“La regata costiera è andata molto bene – ha affermato Mario Cucciolla, vice presidente Fiv VIII Zona. – Il vento contrariamente ai nostri timori, nel corso della mattinata, è salito in modo apprezzabile tanto che alcune imbarcazioni hanno attraversato i cancelli a una velocita di 8-9 nodi. Tutta la flotta ha percorso il campo di regata sfilando davanti alle grotte do Polignano e le calette di Monopoli, fino a raggiungere Capitolo. Verso le 16 tutte le barche hanno tagliato il traguardo e gli equipaggi si sono fiondati su panzerotti e focacce pronte, per loro a Cala Ponte”.

La Coppa dei Campioni continua sabato e domenica con regate tecniche a bastone, bolina-poppa.