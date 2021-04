Taranto– Cresce l’attesa per il SailGP che darà spettacolo il prossimo 5-6 giugno nel Mar Grande di Taranto. L’evento sarà preceduto già dal primo giugno da ‘Inspire’, il programma di iniziative collaterali che SailGP dedica a tutti i territori toccati dal circuito per lasciare un’eredità positiva alle generazioni future, offrendo istruzione ed esperienze formative.

«Di SailGP ci piace l’approccio etico, sociale e visionario – commenta il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci. Il progetto Inspire, che punta sui giovani talenti, è in linea con la nostra idea di sviluppo. Formare i giovani scommettendo sulla loro formazione professionale e culturale ci regalerà un futuro migliore. I nostri ragazzi, grazie a questo progetto internazionale, avranno la possibilità di confrontarsi con i grandi campioni della vela. È una grande opportunità e siamo orgogliosi di averla portata a Taranto».

‘Inspire’, che lavora sull’inclusività e sulla parità di genere, poggia su tre colonne portanti, istruzione, carriera e sport. Con ‘Inspire Learning’ l’uso della vela è il tramite per insegnare in modo diverso le materie STEAM (acronimo inglese per Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics). Questa parte del programma riguarda i bambini delle scuole elementari e medie del tarantino che potranno scoprire, accompagnati dai loro insegnanti, elementi di fisica alla base del funzionamento di una barca a vela. Un modo originale per sensibilizzare le generazioni future sui temi della sostenibilità e del rispetto della natura.

‘Inspire Careers’ è destinato a un pubblico di giovani adulti a cui presentare le opportunità lavorative esistenti nel campo dello sport e dell’ingegneria legata al mondo della vela. Per questa parte del programma si sono candidati studenti dai 18 ai 23 anni, in particolare gli allievi del quinto anno dell’Istituto Tecnico e Professionale Archimede di Taranto – Indirizzo Nautico e gli studenti in Scienze e Tecniche dello Sport iscritti all’Università degli Studi di Bari – Sede di Taranto.

‘Inspire Racing’, infine, investe sulla prossima generazione di velisti. Non ci saranno, infatti, soltanto i super campioni di SailGP a regatare a Taranto: sin dal primo giugno 14 giovani velisti e veliste si affronteranno a bordo di derive singole a foil ‘Waszp’ mentre, nei giorni delle regate SailGP, otto equipaggi misti a bordo delle derive doppie RS Feva sfileranno davanti alla rotonda e al Race Village dell’evento.

Nell’iniziativa sono coinvolti i sette club locali di Taranto, altri della Puglia e di tutta Italia. Tra i candidati alla classe ‘Waszp’ anche Federico Quaranta, campione europeo della classe O’pen Skiff nel 2020 e tesserato con Ondabuena SC, il club di supporto scelto da SailGP.

Proprio a Ondabuena, che da oltre vent’anni si occupa di cultura del mare e di vela nella città di Taranto distinguendosi in campo agonistico per i risultati raggiunti dai suoi giovani allievi in ambito nazionale e internazionale, sarà affidata tutta l’attività di collaborazione tecnica e logistica per il programma dedicato alle giovani leve.

Le candidature per partecipare a ‘Inspire Racing’ sono aperte fino al 14 maggio; maggiori informazioni e candidature on line al link t.ly/gtRw