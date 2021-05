Riva del Garda– Manca poco più di un mese all’atteso Campionato del Mondo Optimist, che dopo il rinvio subito nel 2020 la Fraglia Vela Riva del Garda torna a organizzare.

Nello scorso fine settimana si sono concluse a Torbole le selezioni nazionali, iniziate in precedenza alla Marina di Scarlino, per designare la squadra degli azzurrini per il Mondiale e quella per parteciperà all’Europeo.

I selezionati, che saranno presi in carico per gloi eventi iridato e continentale dal coach nazionale Optimist Marcello Meringolo, sono:

Team Mondiale 2021 (a Riva del Garda, 30 giugno-10 luglio):

Adriano Quan Cardi (LNI Ostia) – Coach Paolo Mariotti

Lisa Vucetti (SV Barcola Grignano) – Coach Dragan Gasic

Alex Demurtas (FV Riva) – Coach Mauro Berteotti

Alessandro Cirinei (Tognazzi Marine Village) – Coach Simone Ricci

Lorenzo Ghirotti (FV Riva) – Coach Mauro Berteotti

Team Europeo 2021 (in programma a El Puerto de Santa Maria, Cadice, Spagna, dal 20 al 27 giugno):

Giuseppe Montesano (Sirena CN Triestino) – Coach Robert De Lucia

Alessio Cindolo (YC Italiano) – Coach Pietro Micillo

Niccolò Pulito (Tognazzi Marine Village) – Coach Simone Ricci

Enrico Coslovich (CV Muggia) – Coach Maurizio Scrazzolo

Mikel Amendola (LNI Ostia) – Coach Paolo Mariotti

Rebecca Geiger (CV Muggia) – Coach Maurizio Scrazzolo

Clara Lorenzi (CN Bardolino) – Coach Michele Gallina

Victoria Demurtas (FV Riva) – Coach Mauro Berteotti

Emilia Salvatore (FV Desenzano) – Coach Davide Ferrari

Sofia Bommartini (FV Malcesine) – Coach Ylena Carcasole e Nicole Galazzini

A Riva del Garda, intanto, proseguono le registrazioni, sono già cinquanta le Nazioni che hanno perfezionato l’iscrizione alla manifestazione iridata che prenderà il via mercoledì 30 giugno nelle acque del Garda Trentino: tra qualificazioni, team race e finali, i partecipanti saranno impegnati in un’intensa serie di regate che si concluderà il 10 luglio, quando verrà proclamato il vincitore del Campionato del Mondo Optimist 2021, successore nell’albo d’oro a Marco Gradoni, recordman nella Classe Optimist per aver vinto tre edizioni consecutive del Mondiale.

Il Campionato del Mondo Optimist 2021 è organizzato da Fraglia Vela Riva, Riva del Garda Fierecongressi, Garda Trentino e AICO – Associazione Italiana Classe Optimist.