Ravenna– Sono passati trent’anni dalla vittoria del mondiale classe IACC del Moro di Venezia III, il terzo di cinque scafi voluti da Raul Gardini per la conquista della Coppa America. Un sogno che non si è avverato, ma che ha stregato il pubblico italiano. Raul Gardini era partito da Ravenna per la conquista del mondo velico. Dal 1976 aveva scelto come nome dei suoi maxi Il Moro di Veneiza, una figura legata all’Adriatico di cui si sentiva comunque figlio.

Il 15 e il 16 maggio, Ravenna dedicherà al Moro di Venezia varie iniziative: una mostra fotografica di immagini scattate da Carlo Borlenghi allestita nei locali ex-Pansac; un pomeriggio di racconti, coordinato dal giornalista Antonio Vettese, in cui i protagonisti dell’equipaggio e del cantiere Tencara, racconteranno con aneddoti e retroscena inediti di quella grande avventura, infine una regata con oltre 150 iscritti.

Il “30° Anniversario Il Moro di Venezia” è organizzato dall’associazione “La Caveja A.P.S.“ di cui è presidente Angelo Antonelli e ha avuto la fiducia dell’amministrazione comunale che ha conferito il Patrocinio all’evento; dall’Autorità Portuale, proprietaria de Il Moro di Venezia III, vincitore del mondiale, e dalla Federazione Italiana Vela.

La regata di domenica 16 è organizzata dal Circolo Velico Ravennate con la collaborazione di altri 15 circoli velici della XI zona FIV. D’altra parte il Circolo Velico Ravennate è stato un riferimento per il velista Gardini, che “sfidava” gli amici proprio tra le dighe di Marina di Ravenna.

A Ravenna saranno presenti molti di coloro che erano a bordo del Moro in quegli anni, in particolare Paul Cayard – che arriverà da San Francisco per l’occasione – e Tommaso Chieffi, il tattico e responsabile equipaggio del Moro che afferma “E’ una buona iniziativa per ricordare la nostra avventura che viene in un anno di grande attenzione per la Coppa America. Il Moro di Venezia è stato un trampolino per tanti velisti e tecnici italiani verso impegni internazionali. E’ molto bello vedere l’amore di Ravenna per l’impresa a distanza di trent’anni”

Il programma inizia sabato 15 alle 12.30 con la cerimonia di apertura in Darsenale vicino al Moro III e gli appassionati del Moro potranno essere presenti, nel rispetto delle norme anti-covid.

Nel pomeriggio del sabato la conversazione con i protagonisti potrà essere seguita sui canali social live dalle 15 alle 17.30, mentre la regata prenderà il via davanti al CVR alle 11.00 di domenica

I main sponsor locali e nazionali sono: Sva Dakar, Gioielleria Errani, Gruppo Hera, Messagerie.

Il programma è pubblicato su morodivenezia.com