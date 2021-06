Punta Ala- Inizia mercoledì 23 giugno a Punta Ala l’atteso Campionato Italiano Assoluto d’Altura. Sono 43 le barche iscritte, che si contenderanno i titoli tricolori della stazza ORC nelle consuete due classi: 17 nel gruppo 1 (classi A e B, le barche più lunghe, 12-14 metri) e 26 nel gruppo 2 classi C e D (10-12 metri).

L’organizzazione, insieme alla FIV e all’UVAI, è dello Yacht Club PUnta Ala, che dopo la 151 Miglia Trofdeo cetilar e il Gavitello d’Argento rinnova il suo appuntamento con la grande vela d’altura.

Dopo le stazze di oggi, da domani le regate, che proseguiranno fino a sabato 26 giugno.

Salvo conferme da parte del Comitato organizzatore e dopo la verifica degli equipaggi che hanno atleti classificati, si assegneranno 5 titoli italiani: Classe A e B Crociera-Regata; Classe C Crociera-Regata; Classe D Crociera-Regata; Classe A e B Regata; Classe C Regata.

Sono partner del Campionato Italiano Assoluto: Le Stagioni d’Italia, Bonifiche Ferraresi, Intesa SanPaolo, Mastri Birrai Umbri, Marina di Punta Ala.

Tra i protagonisti, armatori ed equipaggi, si contano numerosi campioni della vela, ex olimpici e personaggi noti, dai fratelli Lorenzo e Marco Bodini a Roberto Ferrarese, dagli altri fratelli Sandro e Paolo Montefusco a Flavio Favini, da Gianluca Lamaro a Dede De Luca, fino alla campionessa del mondo di Nacra 17 2019 Maelle Frascari.

Per quanto riguarda le barche, il confronto che si ripropone è tra cantieri famosi, designer e filosofie progettuali applicate alle regole di stazza ORC. Così sarà interessante la replica dei duelli tra i vari Swan 42 e 45 del cantiere Nautor e i Grand Soleil 39, 40 e 43 del cantiere del Pardo, oppure gli scafi del cantiere X-Yachts e quelli di Italia Yachts, senza dimenticare i tanti First Beneteau.

Così commenta l’Assoluto d’Altura Francesco Ettorre, Presidente FIV: “Il Campionato Italiano della Vela d’Altura è quest’anno la prima delle grandi regate FIV, assegna titoli importanti e molto ambiti, che i velisti poi portano nei propri curriculum, perché difficili da vincere contro avversari agguerriti. Lo Yacht Club Punta Ala si conferma location di primissima classe in una stagione che per tutti è un simbolo di ripartenza. Benvenuti a tutti i partecipanti, veliste e velisti, armatori e famigliari, vogliamo vivere un tricolore nel segno della passione per il nostro sport unico.”