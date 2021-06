Santa Marinella- Sarà Santa Marinella a ospitare la seconda fase delle regate di qualificazione al Campionato Italiano per Club.

Dopo quella adriatica a Rimini, dove quattro club si sono qualificati di diritto di partecipare al Campionato Italiano per Club, dal 16 al 18 luglio sarà il porticciolo di Santa Marinella ad ospitare la II regata di qualificazione, promossa dalla Lega Italiana Vela e organizzata dal Circolo Nautico Guglielmo Marconi e dal Circolo Canottieri Aniene con il supporto della LegaVela Servizi.

Due i giorni di regate durante i quali gli equipaggi dei circoli velici si sfideranno per aggiudicarsi la partecipazione alla finale in programma a Rimini dal 22 al 24 ottobre che assegnerà lo scudetto per club. Un titolo molto ambito da parte dei circoli velici che, a poche ore dall’apertura delle iscrizioni, hanno già iniziato a formalizzare la propria partecipazione sul sito internet https://www.cngm.it/regate/.

Il format particolare prevede dei percorsi “a bastone” della durata massima di 15/20 minuti per ciascuna regata, con ritmi serrati tali da consentire di effettuare complessivamente quindici prove per ciascun equipaggio.

Per la tappa di Santa Marinella verranno utilizzate le imbarcazioni della Classe Este 24 che ha una nutrita flotta con base nel Lazio. I monotipi J70, messi a disposizione dalla LegaVela Servizi, saranno nuovamente utilizzati a Rimini per la finale di ottobre.

“Dopo un anno di stop per la pandemia, abbiamo appena concluso nel migliore dei modi la qualificazione di Rimini con il Circolo Canottieri Garda Salò, il Circolo Velico Ravennate, il Club Velico Crotone e lo Yachting Club San Marino che hanno già strappato il pass per la finale. L’evento di Santa Marinella sarà un’importante occasione per assegnare altri pass ai club italiani che vorranno contendersi il titolo. Un’altra occasione per qualificarsi” ha detto il presidente della Lega Italiana Vela, Roberto Emanuele de Felice.