Pietarsaari– Arrivano le prime immagini del nuovo ClubSwan 125 Skorpios in navigazione. La nuova ammiraglia di Nautor’s Swan rinnova in modo esponenziale la gamma racing del cantiere facente capo a Leonardo Ferragamo ed esordirà in regata al prossimo Rolex Fastnet e sarà pobabilmente in regata anche alla Rolex Middle Sea Race del prossimo ottobre.

Il progetto di Juan Kouyoumdjian è dotato di canting keel e foil asimmetrici a C. Le vele sono North Sails.

Come ha dichiarato il vice presidente Nautor’s Swan Enrico Chieffi: “Con questo progetto entriamo nel mondo del top racing. Sviluppando il progetto ci siamo resi conto, e l’armatore in primis, che questa barca si poteva trasformare in una’autentica macchina per battere record. Skorpios si propone di vincere le principali regate offshore e di battere i maggiori record oceanici”.

In questo video tutte le specifiche e le prime immagini in navigazione: