Enoshima– Ruggero Tita e Caterina Banti sono già medaglia olimpica. Lo dice la matematica, grazie a un’altra solidissima giornata in cui il duo trentino-romano mette in fila un 2-1-2 che li consolida in testa alla classifica, con 12 punti di vantaggio sui britannici Gimson-Burnett.

Tita-Banti al comando di race 11. Frame da Eurosport Discovery Plus

Almeno l’argento è già sicuro, visto che i punti di vantaggio sui terzi, al momento i tedeschi Kohlhoff-Stulehemmer, sono ben 24, non più recuperabili in Medal Race.

Se sarà l’attesissima medaglia d’oro, che la vela italiana attende dal 2000 (Alessandra Sensini nei windsurf a Sydney), lo sapremo nella Medal di martedì mattina, dove Tita-Banti dovranno difendere i 12 punti di vantaggio (che equivalgono a sei posizioni nel punteggio doppio della Medal Race) sugli inglesi.

Ruggi Tita e Cate Banti stanno regatando benissimo. Oggi nei 10-12 nodi di champagne sailing a Enoshima avevano una velocità superiore: eleganti, sempre precisi e capaci di tirarsi fuori rapidamente da situazioni complicate. Il frutto di cinque anni di lavoro capillare con coach Ganga Bruni. Una prova la race 12, quando dopo una giusta partenza conservativa sono rapidamente riusciti a emergere già alla fine della prima bolina. Asfissiante poi il loro controllo da distanza (tra boa e barca) da manuale su Gimson-Burnett, gli unici ormai in grado di contendergli il massimo alloro olimpico.

I Laser dominio aussie Matt Wearn, da Perth (Western Australia), aveva già assicurato l’Oro prima della Medal Race. L’aussie si conferma anche in Medal Race, conclusa al secondo posto dietro al francese Bernaz, e va a vincere il terzo Oro olimpico consecutivo per l’Australia, dopo quelli di Tom Slingby (Weymouth 2012) e Tom Burton (Rio 2016). L’argento va al croato Tonci Stipanovic, che conferma così la medaglia di Rio. Lo spalatino, quarto nella Medal, ha superato il norvegese Tomasgaard, settimo, che aveva concluso la serie di 10 prove al secondo posto. A Tomasgaard va quindi il bronzo.

Laser Radial, ocs per la Zennaro Silvia Zennaro incappa in un ocs sulla linea di partenza della sua Medal Race e si ritira prematuramente dalla lotta per le medaglie. Peccato, perchè la chioggiotta è comunque stata protagonista di una bellissima Olimpiade. Anche per lei, come già per Camboni ieri, una partenza anticipata che sembra non procurata.

L’Oro va alla danese Anne Marie Rindom, che fu argento nel 2016. L’argento alla svedese Ollson e il bronzo all’olandese Bouwmeester, campionessa olimpica di Rio. Silvia Zennaro conclude a un comunque bel settimo posto.