Follonica– Il Golfo di Follonica, con base alla locale LNI, ha ospitato la quarta tappa del circuito Optimist Italia Kinder Joy of Moving. Vittorie per Francesco Carrieri (Divisione A), Gaia Zinali (femminile), Andrea DEmurtas (Divisione B) e Vittoria Berteotti (femminile B).

Sull’evento pubblichiamo il report di Marcello Meringolo, tecnico del Gruppo Agonistico Nazionale Optimist:

“Due giornate classiche per il golfo di Follonica, 6 prove portate a casa, per questa quarta tappa del circuito che dopo Campione del Garda, Marina di Ragusa e Bari, che ha toccato stavolta la località Toscana.

Alla conclusione, manca solo la tappa di Genova che si terrà dal 16 al 17 Ottobre che chiuderà questo circuito 2021, che in questa stagione ha visto finora la partecipazione di ben 105 club e quasi 700 ragazzi … numeri importanti che credo vadano sottolineati.

Nella tappa toscana per le prime posizioni è stata una bella gara che alla fine ha premiato nella divisione A, Francesco Carrieri del Circolo Vela Bari, che con questa vittoria si candida fortemente alla vittoria finale del circuito. Prima ragazza e seconda assoluta Gaia Zinali (CV Antignano) che dopo aver risolto i problemi fisici di inizio stagione, sta maturando molto negli ultimi mesi e pone le basi per fare una bella stagione 2022. Bravi anche i gardesani Giovanni Bedoni e Victoria Demurtas (FV Riva entrambi) terzo e quarta in assoluto, così come Lorenzo Sirena (YC Cagliari) che chiude quinto. Vittorie parziali nelle varie prove per Carrieri e Zinali tre prove, e una ciascuna per Victoria Demurtas, Lorenzo Sirena, Lorenzo Rossi, Alessandro Verani, Alessio Bonizzoni e Davide Cosseddu.

Nella divisione B, vittoria finale per Andrea Demurtas (FV Riva) che precede Filippo Noto (SC Marsala) e Andrea Tizzano (LNI Formia). Tra le Cadettine, è Vittoria Berteotti (FV Riva) che vince davanti a Gloria Ruffoni (Marvelia) e Marta Pisoni (SCG Salo’).

La barca in estrazione è stata vinta da Paolo Putzu dello YC Olbia, al mattino di domenica, prima dell’uscita in acqua tra l’entusiasmo dei tanti ragazzini presenti che hanno sperato un po’ tutti in un sorteggio vincente.

Le regate sono state gestite come sempre in maniera perfetta dallo staff della LNI Follonica, dal CdR presieduto da Roberto Goinavi e dal CdP da Riccardo Savorani.

Appuntamento con il Circuito Kinder Joy of Moving a Genova per il gran finale tra un mese e naturalmente grazie a Kinder per il sostegno dato anche in questa stagione al nostro circuito di regate e alla nostra classe in generale”.

Marcello Meringolo