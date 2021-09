Genova– C’era attesa al 61°Salone Nautico con la seconda edizione del Premio Design Innovation Award, istituito da Confindustria Nautica e I Saloni Nautici nel 2020, in occasione dei 60 anni del Nautico. Numerosa e qualificata la partecipazione: sono stati 94 gli espositori del Salone iscritti al Premio che intende promuovere l’eccellenza della produzione nell’ambito della nautica, che si distingua per ricerca, innovazione, qualità formale e tecnica, sostenibilità.

Quest’anno la Giuria – composta da Silvia Piardi, Professore Onorario in Design al Politecnico di Milano, Andrea Ratti, Chair M.Sc. Yacht & Cruising Vessel Design Politecnico di Milano in qualità di esperti di design e di nautica, Franco Michienzi, Direttore rivista BARCHE e Nabil Farhat, Editor-In-Chief The World of Yachts & Boats, giornalisti esperti di nautica, Carlotta de Bevilacqua, President & CEO Artemide SpA, Luisa Bocchietto, Senator World Design Organization e presieduta da Nicola Carlone, Ammiraglio Comandante Generale delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera – ha voluto particolarmente mettere in evidenza l’attenzione ai criteri della sostenibilità verso l’ambiente che diventano impegno collettivo e distintivo dell’innovazione in tutti i settori.

Hanno vinto il Premio Design Innovation Award 2021, Ecoracer di Northern Light Srl per la categoria Natanti a vela fino a 10 mt.; MOMI 80 di VISMARA MARINE CONCEPT Srl per la categoria Imbarcazioni a vela oltre 10 mt.; BMA X 277 di Ribitaly Srl per la categoria Natanti a motore fino a 10 mt.; BG72 di Bluegame Srl per la categoria Imbarcazioni a motore oltre 10 mt.; Granturismo Cruiser 11.0 di Lomac Nautica srl per la categoria Unità pneumatiche; AZIMUT GRANDE TRIDECK di AZIMUT YACHTS Srl per la categoria Superyacht oltre 24 mt.; Swan Shadow di Nautor Swan srl per la categoria Superboat oltre 10 mt.; Scafo multimodale di Gerrisboats per la categoria Multiscafi; Micro Plastico Collector di Suzuki Italia Spa per la categoria Accessori e equipaggiamenti nautici. Menzioni d’Onore Design Innovation Award 2021 ad AMER 120 di Permare Srl per la categoria Superyachts oltre 24 mt e a Sanitank di Igea Biochemical Srl per la categoria Accessori e equipaggiamenti nautici.

La Giuria ha assegnato, inoltre, un Premio Speciale all’Innovazione trasversale alle categorie a Future di Uniboat – Argonauts Team. Il Premio Liguria International è andato, invece, a Energy Pack di H2Boat Srl.

La Premiazione si è conclusa con il Premio Speciale alla Carriera – Premio Pionieri della Nautica Categoria Manager a Giuseppe Balducci di Overmarine Group Spa che, con il suo spirito imprenditoriale ed il talento nell’anticipare le esigenze del mercato, ha fondato Mangusta, il marchio del gruppo Overmarine ancora oggi leader mondiale sulle linee open.

Saverio Cecchi, Presidente di Confindustria Nautica e I Saloni Nautici: “E’ il secondo anno di questo premio speciale dedicato all’Innovazione. L’interesse cresce visto che quest’anno abbiamo avuto 94 candidati”.

Ammiraglio Nicola Carlone, Comandante Generale delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera: “Il risparmio energetico e l’innovazione sono stati il fil rouge dell’edizione 2021 del premio”

Luisa Bocchietto, Coordinatrice Design Innovation Award: “La giuria ha prestato una particolare attenzione all’ambiente. La giuria si congratula con gli iscritti, che sono stati tanti e che, anche quest’anno, con passione hanno inviato le loro candidature. La nautica merita di essere premiata”