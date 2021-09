Riva del Garda- L’Ora non tradisce e, nonostante un cielo grigio sull’Alto Garda, il CICO 2021 inizia nel migliore dei modi, con il programma completo disputato in tutte le classi. Il colpo d’occhio è notevole, con i singoli classici Laser/ILCA e Finn che regatano in acque trentine insieme ai 470 sullo sfondo dei moderni Kitefoil i cui aquiloni volano dalle parti di Navene.



Il vento del pomeriggio del Benaco soffia sui 10-12 nodi per le prime prove, per poi calare a 7-9 per le regate seguenti. Alle 16 tutti a terra, con soddisafazione dei 324 atleti in acqua per le belle regate condotte dai comitati di regata dei cinque campi di regata distesi tra Riva, Torbole, Arco, Navene e Malcesine. Questo il dettaglio delle varie classi:

Nacra 17 (5 equipaggi) dopo 3 prove

In testa Vittorio Bissaro (Fiamme Azzurre) e Alice Sinno (Marina Militare) (1-2-1), davanti ai giovani Andrea Spagnolli (FV Malcesine) e Alice Cialfi (CV Ventotene) (2-1-2) e Carlo Centrone e Martina Giusti (CV3V).

49er maschile (8 equipaggi) dopo 3 prove

Dominio di Simone Ferrarese (CV Bari) e Leo Chistè (CV Arco) (1-1-1). Alle loro spalle è bagarre, con Marco Anessi Pè e Edoardo Gamba (3-2-2) al secondo posto e i lunarossiani Jacopo Plazzi e Matteo Celon (CC Aniene) (2-5-4) al terzo tra gli italiani, preceduti nella classifica overall da Akira Sakai e Russell Aylsworth (Hong Kong) (4-3-3).

49er FX femminile (11 equipaggi) dopo 3 prove

Jana Germani (CNT Sirena) e Giorgia Bertuzzi (FV Malcesine), recenti seste all’Europeo in Grecia, prendono il comando della prima classifica (3-1-1), seguite da Carlotta Omari (Fiamme Gialle) e Sveva Carraro (Aeronautica Militare) (1-3-3) e al terzo da Alexandra Stalder e Silvia Speri (Marina Militare) (2-2-4).

470 Mixed (23 equipaggi) dopo 3 prove

In testa dopo tre prove due ex della squadra olimpica di Tokyo 2020, Giacomo Ferrari al timone e Bianca Caruso a prua, entrambi Marina Militare (1-1-6). Al secondo posto protagonisti di tre convincenti prove sono Maria Vittoria Marchesini (SV Barcola Grignano) e Bruno Festo (LNI Mandello) (2-3-3), e al terzo un’altra ex dell’ultima campagna olimpica, Benedetta Di Salle (Marina Militare), con a prua Francesco Padovani (LNI Mandello) (4-2-5).

Marco Gradoni e Alessandra Dubbini iniziano lenti con un 16 seguito da un 5-2 che li colloca al decimo posto. Elena Berta, timoniera azzurra a Tokyo, e Niccolò Bertola sono undicesimi.

Finn (17 equipaggi) dopo 3 prove

In testa Marko Kolic (Fraglia Vela Peschiera, 2-1-2), davanti all’anconetano Roberto Strappati (1-5-4). Terzo l’ex Luna Rossa Enrico Voltolini (CV ERix, 5-3-1).

Il Finn celebra qui l’ultima sua partecipazione al CICO dopo l’uscita dal programma olimpico per Parigi 2024.

ILCA 6 (24 equipaggi) dopo 3 prove

Interessanti e combattute le regate del singolo femminile. La classifica delle italiane, alle spalle della prima overall, l’olimpionica lituana Gintare Scheidt (1-3-2), vede nell’ordine Carolina Albano (Fiamme Gialle) (2-4-3), Chiara Benini Floriani (Fraglia Vela Riva) (8-1-1), che regata benissimo in race 2 e 3 e Federica Cattarozzi (CV Torbole) (9-5-5).

Parte male Giorgia Della Valle, che rimedia una doppia gialla che la costringe al ritiro da race 2. La recente campionessa iridata Under 21 ILCA 6 è 17esima.

ILCA 7 (52 equipaggi) dopo 3 prove

Comanda la prima classifica dopo 3 regate Nicolò Villa (CV Tivano) (3-1-4), al secondo posto overall Nicholas Bezy di Hong Kong, mentre le piazze d’onore provvisorie degli italiani vedono nell’ordine Dimitri Peroni (FV Malcesine) (5-6-1) e Giacomo Musone (CN Rimini) (9-3-3). Alessio Spadoni è quinto e Gianmarco Planchesteiner sesto.

iQFOiL femminile (13 equipaggi) dopo 3 prove Slalom, 1 scarto

Doppietta di surfiste azzurre in testa nella prima classifica: Giorgia Speciale (Fiamme Oro) è prima (2-4-1) e Marta Maggetti (Fiamme Gialle) seconda (4-1-2) a pari punti. La terza italiana in classifica è Sofia Renna (CS Torbole), al 9° posto (6-7-8) preceduta da sei straniere, con la tedesca Theresa Steinlein terza overall (5-3-5).

iQFOiL maschile (44 equipaggi) dopo 1 prova Race e 2 Slalom, 1 scarto

Alle spalle del brasiliano Mateus Isaac Ghannam, in testa alla classifica (31-1-1) e allo svizzero Elia Colombo, secondo (1-7-1), il primo italiano è Matteo Iachino (YC Italiano), terzo overall (17-4-1), davanti a Nicolò Renna (CS Torbole), quarto (2-7-4) e a Daniele Benedetti (Fiamme Gialle), 12° overall (10-13-10).

Formula Kite maschile (23 equipaggi) dopo 3 prove

In testa overall lo sloveno Toni Vodisek (4-1-1), primo italiano è Lorenzo Boschetti (CV Portocivitanova), secondo overall (1-3-2), davanti a Riccardo Pianosi (CV Portocivitanova) (3-2-3), e a Mario Calbucci (CV Portocivitanova), sesto overall (8-5-5).

Formula Kite femminile (6 equipaggi) dopo 3 prove

In testa l’azzurra Sofia Tomasoni (WC Cagliari), già oro alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires 2018 (3-4-2), la seconda è l’inglese Madeleine Anderson (2-2-3), mentre le piazze d’onore delle italiane sono di Maggie Pescetto (YC Italiano) terza overall (3-4-2) e Tiana Laporte (Chia Wind Club) quarta overall (4-1-5).

Hansa Singolo (17 equipaggi) dopo 2 prove

In testa Marco Gualandris (CV Sarnico) (2-1), secondo alla pari Vincenzo Gulino (CV Crotone) (1-2), terzo Fabrizio Olmi (LNI Milano).

2.4mR (17 equipaggi) dopo 3 prove

Al comando dopo le prime tre regate c’è Domenico Ciavatta (LNI Mandello) (2-1-2), che precede Davide Di Maria (SCG Salò) (1-3-3) e Giancarlo Mariani (Liberi nel vento) (3-6-1).

Domani si replica con altre tre prove a partire dalle 12:00. Alle 18 a Riva del Garda si terrà la celebrazione dell’Oro olimpico di Ruggero Tita e Caterina Banti, oggi impegnati al Quirinale con il Presoidente dellas Repubblica Mattarella, insieme a tutti gli altri azzurri medagliati a Tokyo nelle Olimpiadi e Paralimpiadi.